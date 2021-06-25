اتبع هذه الخطوات لسلق البطاطس بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطس من الخضروات التي لا غنى عنها في المطبخ، والتي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، لما لها من مذاق رائع، بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي توفرها لجسم الإنسان.

لكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند سلق البطاطس للحصول على القوام المناسب، وأيضًا أنواع البطاطس المثالية للسلق، والتي نذكرها لكم وفق ما نشر موقع "timesofindia".

1- تحضير البطاطس

أولا، يفضل غسل البطاطس وفركها باستخدام فرشاة أو يديك لإزالة الأوساخ، ثم اغسليها، ووفقًا للخبراء، فإن ترك القشر أثناء عملية الغليان، يساعد في الاحتفاظ ببعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في القشرة.

2- تقطيع البطاطس قطع صغيرة

بمجرد غسل البطاطس، قطعيها إلى مكعبات لتسريع وقت السلق، وإذا كانت البطاطس صغيرة الحجم، فتجنبي تقطيعها.

3- استخدمي إناء

ضعي البطاطس في إناء، ثم أضيفي كمية كافية من الماء حتى تغطي البطاطس تمامًا، وأضيفي ملعقة صغيرة ملح إلى الماء، واتركيها حتى تغلي.

وبمجرد أن تغلي، قللي نار البوتاجاز، وغطي الغطاء واتركيه يغلي حتى تصبح لينه، طريًا وطريًا، ويمكنك استخدام شوكة للتحقق مما إذا كانت البطاطس مسلوقة تمامًا أم لا.

4- تُصفّى وتنقع في ماء بارد

استخدمي مصفاة، بتصفية كل الماء ثم انقعي البطاطس في الماء البارد لبعض الوقت، هذا يساعد في تقشير الجلد بسهولة، وإذا كنت ترغبين يمكنك تغطية البطاطس المسلوقة ووضعها في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام

كيف تغلي البطاطس في الميكروويف؟

كل ما عليك فعله هو غسل البطاطس وفركها وتقطيعها إلى مكعبات، ثم وضعها في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، وضيفي كمية كافية من الماء وقليل من الملح، ثم قومي بتغطية الوعاء بغلاف آمن للميكروويف ، وقم بعمل ثقوب فيه، لمدة 5-7 دقائق، وبذلك تصبح جاهزة.

أفضل البطاطس للسلق:

وفقًا للخبراء ، تعتبر البطاطس عالية النشا جيدة للسلق، حيث إنها مثالية لهرسها بمجرد غليها، كما تحتوي البطاطس متوسطة النشا مثل Yellow Finn و Yukon Gold على المزيد من الرطوبة وهي جيدة للإضافة إلى الحساء والأطباق المقاومة للحرارة.

والبطاطس منخفضة النشا، والتي يطلق عليها غالبًا اسم بطاطس الشمع ، مثالية للسلطة ، لأنها تحافظ على شكلها بشكل أفضل من جميع الأصناف الأخرى عند غليها.