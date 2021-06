Celebrities Beauty Secrets أسرار النجمات في العناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:41 صباحاً - بالرغم من حصول النجمات على أفضل علاجات الوجه وأجهزة التجميل عالية التقنية في العالم، إلا أنّهنّ يحتفظن لنفسهنّ ببعض الأسرار الجمالية البسيطة وغير المكلفة. ولكنّهن يكشفن من حين لآخر عن بعض هذه الأسرار مثل اتّباعهنّ نظاماً غذائيّاً معيّناً، أو نمط حياة صحّياً خاصّاً، وأيضاً ربّما وصفات طبيعية ورثنها عن جدّتهنّ. إليك بعض من أفضل أسرار النجمات الجمالية.



بيروت | ميرنا عبّاس Mirna Abbas



Rosie Huntington-Whiteley حمض الساليسيليك لعلاج حبّ الشباب



سرّ جمالها: Salicylic Acid For Acne Treatment. توصي روزي هانتينغتن وايتلي Rosie Huntington-Whiteley بمنتجات تغذّي البشرة وتمنحها توهّجًا صحّيًا، وبعد معاناتها من حبّ الشباب وأثاره المزعجة، اختبرت في الآونة الأخيرة مصل حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid Serum، والمصل النشط القائم على حمض الساليسيليك Salicylic Acid، والذي ينسب إليه الفضل في إزالة البثور. وبالفعل يتحدّث الكثيرون من أطباء الأمراض الجلدية حول هذا المكوّن الذي يطهّر البشرة ويقاوم ظهور حبّ الشباب. كذلك، هي لا تخرج أبداً من المنزل قبل وضع كريم الحماية من الشمس.





Jessica Alba التقشير لبشرة من دون شوائب



سرّ جمالها: Exfoliation For Flawless Skin. تقول جيسيكا ألبا Jessica Alba: “سواء كنت تفضّلين التقشير الكيميائي أو المنزلي، فإن إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيفها لا يضمنان فقط ملمسًا أكثر نعومة، ولكنّهما يسمحان لمنتج العناية بالبشرة بالتغلغل بشكل أعمق داخل البشرة. لهذا أقوم بتقشير بشرتي كلّ يوم للتأكد من صفائها، ولأحصل على هذا التوهّج الصحّي. كما أنّني لا أستغني عن فرشاة التنظيف للتقشير اليومي».

Olivia Palermo نظام غذائي وجمالي مضادّ للأكسدة



سرّ جمالها: Antioxidants Routine. تثق أوليفيا باليرمو Olivia Palermo بتأثير الأطعمة التي نأكلها على بشرة وجهنا، كذلك تعتبر أن المنتجات الغنيّة بمضادات الأكسدة رائعة للبشرة، حيث يمكن أن تساعد جرعة مضاعفة من نظامك الغذائي بإضفاء المزيد من النضارة والحيوية عليه. كما تنصح بما يلي: “تجنّبي الوقوف تحت أشعة الشمس، واشربي الكثير من الماء، وابحثي عن الكريمات التي تناسب نوع بشرتك ومشاكلها. كما عليك بتناول الكثير من التوت كونه غنيّ بمضادّات الأكسدة التي تنعش جمالك».

Priyanka Chopra قناع الكركم لنضارة الوجه



سرّ جمالها: DIY Face Mask. كشفت بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عن وصفة قناع الكركم للوجه، ومنافعه الكثيرة في منح البشرة النضارة، ومحاربة البهتان. علماً أنّ هذه الوصفة وغيرها من التي تطبّقها أيضاً لجمالها، متوارثة من جيل إلى جيل، وكلّها توفّر لها نتيجة رائعة.



طريقة تحضير قناع الكركم:

حضّري مقدار ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين

من دقيق الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من الكركم. امزجي المكوّنات جيّداً، وطبّقي الخليط على بشرة وجهك. اتركي الماسك مدّة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر. هذا القناع يضمن لك تفتيح بشرتك وتعزيز إشراقتها.





Gwyneth Paltrow التفريش الجاف لبشرة لجسم



سرّ جمالها: Dry Body Brushing. تأسف غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow على عدم منح السيدات بشرة جسمهنّ العناية الكافية لها، وبالاكتفاء فقط بتدليل بشرة وجههنّ. إلاّ أنها تحافظ على جمال كامل بشرتها، من خلال تخصيصها لجسمها عناية خاصة، وهي التفريش الجاف الذي يقشّر البشرة وينعّمها بشكل واضح. وتقول: “إنها طريقة رائعة لتقشير جسمك، خذي الفرشاة الجافة، وابدئي من قدميك صعوداً نحو قلبك. التقشير سيقوم بتنشيط الدورة الدموية، والحدّ من السيلوليت، كما أنّه سيخفّف من احتباس الماء في الجسم».

Kendall Jenner روتين عناية يومي سهل



سرّ جمالها: Simple Daily Routine. تقوم كيندال جينير Kendall Jenner في كلّ مساء قبل النوم، بغسل بشرتها جيداً لتنظيفها من آثار المكياج. كما أنّها تضع المرطّب الملائم لنوع بشرتها في حقيبتها حتى يكون من السهل استخدامه كلّما شعرت بالحاجة إلى ذلك. بالإضافة إلى أنّها تحمي بشرتها من التجاعيد عن طريق تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس.

Miranda Kerr تدليك الوجه



سرّ جمالها: Facial Massage. تعتمد ميراندا كير Miranda Kerr على التصريف اللمفاوي لتعزيز الدورة الدموية وإزالة انتفاخ الوجه، وهي تقنية يمكن إجراؤها، إما بأداة تدليك الوجه أو بالضغط بالأصابع على البشرة. هذه الخطوة الجديدة التي أدخلتها في روتينها الصباحي والمسائي، تتمثّل باستخدام حجر غواشا. هذا الحجر المسمّى أيضاً الكوارتز الوردي، كان يستخدم قديماً في تقنيات الشفاء، من خلال تمريره على الوجه والرقبة في حركات تدليك، من أجل تنشيط الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ. وتستخدم ميراندا كير هذه الأداة بشكل يومي لتدليك وجهها لمدة 5 دقائق بعد تطبيق زيت خاصّ لبشرة الوجه، حيث أنّ هذه الأداة تساعد البشرة على امتصاص مستحضرات العناية بشكل أعمق.

مستحضرات لبشرة نضرة وناعمة كالنجمات





1 كريم للعناية بالبشرة بعد التعرّض لأشعة الشمس ولدوام التسمير: أفتر سان كير تان إكستندر من سيزليه Sisley After Sun Care Tan Extender

2 غسول لتقشير وتنظيف البشرة مرّتين في اليوم: كلاريفاينغ لوشن توايس أي داي إكسفوليايتر من كلينيك Clinique Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator

3 قناع سريع لتجديد شباب البشرة: كابتور دريمسكين وان مينوت ماسك من ديور Dior Capture Dreamskin 1-Minute Mask

4 كريم للنهار مضادّ للأكسدة: مالتي أكتيف أنتي أوكسيدانت داي كريم جيل من كلارنس Clarins Multi Active Antioxidant Day Cream Gel

5 فرشاة غسل وتدليك الوجه: لونا 3 من فوريو Foreo LUNA3

6 محلول بحمض الساليسيليك: سالسساليك أسيد سوليوشن من ذا أوردنيري The Ordinary Salisalic Acid 0.2% Solution

