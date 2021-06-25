كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:41 صباحاً - اطلالة المونوكروم تعني حرفياً الأزياء المؤلفة من لون واحد. ولكن لسنوات خلت، حملت هذه العبارة، ولا تزال، معنًى آخر، وهو الإطلالة المؤلفة من اللونين الأبيض والأسود، باعتبارهما درجتين حياديتين بامتياز. وقد استطاعت إطلالة المونوكروم بالأبيض والأسود أن تسجّل حضوراً بارزاً في مجموعات الأزياء التي يقدّمها المصمّمون مع بداية كلّ موسم جديد، خاصّة أنّها ابتعدت بتصاميمها عن الكلاسيكية التي تبصم هذين اللونين، من خلال إدخال بعض اللمسات العصرية التي جعلتها مناسبة لمختلف الأذواق.

Monochrome Magic أناقة الأبيض والأسود

Perfect Match الثنائي الأنجح

Perfect Match الثنائي الأنجح

يعتبر اللونان الأبيض والأسود من أكثر الألوان التي تمّ استخدامهما في عالم الموضة، سواء كانا مجتمعَين أو منفصلَين، إذ يمكن اعتبارهما رهاناً آمناً لإطلالات السيدة. ولو أردنا العودة إلى الكثير من الحضارات القديمة، لوجدنا أنه لطالما اعتُبر هذان اللونان نقيضين بما يحملانه من دلالات. فالأبيض هو لون الخير والبراءة، فيما الأسود يعتبر لوناً مظلماً يعكس الشرّ والشؤم.

ورغم هذه الدلالات المعاكسة، استطاع الأبيض والأسود أن يشكّلا أنجح الثنائيات في عالم الموضة، إذ شرع المصمّمون إلى إدخالهما في مجموعاتهم الشتوية والصيفية على حدّ سواء، حتى بات وجودهما أساسياً في خزانة كل سيّدة.

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For Work المونوكروم لإطلالة العمل

For Work المونوكروم لإطلالة العمل

تحتاجين لإطلالاتك في العمل إلى اعتماد أسلوب أنيق وبسيط، تبتعدين من خلاله عن الخيارات الجريئة والصاخبة. ولعلّ اللونين الأبيض والأسود هما الأكثر ملاءمة لهذه المناسبة. وتتصدّر البدلة بشكل عام، لائحة الملابس التي تختارها السيدة لساعات العمل، ويمكنك أن تجديها بتصاميم مختلفة مؤلفة من تنّورة وسترة، أو سروال وسترة. وبالطبع، تبقى للإكسسوارات الكلاسيكية التي تختارينها الدور الأبرز في إضفاء المزيد من الأناقة على إطلالتك.

Off-Duty بعيداً عن القيود

Off-Duty بعيداً عن القيود

بعيداً عن القواعد التي تفرضها عليك بعض المناسبات، يمكنك أن تتألّقي بالثنائي الأبيض والأسود في مشاوير النهار واللحظات الخاصة التي تمنحك حرّية اختيار الأزياء التي ترغبين بها. وغالباً ما نبتعد عن التصاميم التي تقيّدنا ونتّجه إلى اختيار أزياء مريحة وعفوية، كسروال الجينز أو الفساتين ذات التصميم الناعم والمريح. أما الإكسسوارات، فنحتاجها عصرية تزيد من شباب إطلالتنا.

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Night Out دعوة عشاء

Night Out دعوة عشاء

ما يميّز إطلالتك لتلبية دعوة عشاء عن غيرها من المناسبات المسائية، هي حاجتك لاختيار أزياء أنيقة ورسمية ومريحة في الوقت نفسه. وتتنوّع الخيارات المتاحة أمامك لحضور هكذا مناسبة، بين فستان بتصميم عصري وناعم، مزيّن ببعض التفاصيل المميّزة، وبين سروال أسود كلاسيكي تنسّقين معه قميصاً أبيض مزيّناً بالكشاكش أو بقماش الدانتيل بأسلوب ناعم.

Special Occasion المناسبات الهامة

Special Occasion المناسبات الهامة

اللون الأسود هو سيد الألوان من دون منازع. إلا أنّ الثنائي الذي يجمعه بالأبيض يزيد من فخامته وحيويّته. وقد لفتتنا في مجموعات أزياء ربيع وصيف 2021 بعض التصاميم المخصّصة للسهرات والحفلات والتي تزيّنت بهذين اللونين. رأينا الفساتين الطويلة التي تلائم هذه المناسبات بلونها الأسود الداكن، مطبّعة ببعض الرسوم باللون الأبيض، كما لفتتنا بعض الفساتين القصيرة التي جاءت أيضاً بهذين اللونين.

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