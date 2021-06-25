Beach Outfits إطلالات الشاطئ المنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:41 صباحاً - حان وقت التحضير لإطلالات الشاطئ هذا الموسم. وسواء كنت تنوين السباحة أو تناول العشاء في مطعم بحري أو الاستجمام في منتجع سياحي، أنت بحاجة إلى اختيار الإطلالات المناسبة. فما يميّز ملابس الشاطئ عن غيرها من الملابس، هو الحاجة إلى كونها مريحة ومنعشة، وأنّها لا تقيّد حركتك وتمنحك في الوقت نفسه طلّة جذابة وفريدة، وهذا تحديداً ما سعى إليه المصمّمون عند تقديم مجموعاتهم لصيف2021، والتي تضمّنت قطعاً تلائم أجواء الشاطئ.



The Maxi Dress الفستان الطويل



يؤمن الفستان الماكسي راحة في الحركة، ويمنحها شعوراً بالانتعاش والحيويّة. قدّمه المصمّمون في مجموعات هذا الصيف بقصّات مختلفة، منها ما جاء مرفقاً بأكمام طويلة، ومنها ما كان مكشوف الكتفين. تحتاجين مع هذا التصميم من الفساتين إلى إكسسوارات عصرية تمنحك طلّة بوهيمية جذابة تناسب أجواء البحر.

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Beach Kaftan قفطان البحر



برز القفطان بشدّة في مجموعات المصمّمين العالميين، بعد أن استطاع أن يفرض حضوره في عالم الموضة بأسلوب عصريّ ومبتكر. وقد تسلّل القفطان في مجموعات صيف 2021 وخاصّة أزياء البحر والشاطئ، ليشكّل أحد أبرز الخيارات المتوفّرة أمامنا. أتت تصاميم القفطان بأطوال مختلفة، وبلوحة ألوان متنوّعة، صيفيّة ومنعشة.

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Matching Set طقم عصري



بإمكانك أن تختاري لمشاوير الشاطئ طقماً مصنوعاً من قماش صيفي كالقطن أو الكتّان، وبتصميم عصري بسيط يمنحك الراحة ويحميك من الشعور بالحرّ. ونسّقي مع طلّتك إكسسوارات القشّ، أو إكسسوارات أخرى ذات طابع عصري وبتدرّجات تناسب لون الطقم، لتصبحي جاهزة لأي مناسبة ليليّة.

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The Little White Dress الفستان الأبيض القصير



لمشاوير الشاطئ في نهار حارّ ومشمس، يبقى الفستان الأبيض القصير أحد أبرز الخيارات الناجحة لإطلالتك. يمنحك هذا الزيّ حرّية اختيار الإكسسوارات التي ترغبين بها، حيث بإمكانك أن تنسّقي معه حليّ موضة بلون الهافان لإطلالة هادئة وأنيقة، أو أن تمنحي طلّتك المزيد من الانتعاش والمرح من خلال إكسسوارات ملوّنة بدرجات صاخبة.

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Floral Jumpsuit الجمبسوت المورّد



بإمكانك أن تختاري أحد تصاميم الجمبسوت التي حفلت بها مجموعات ربيع وصيف 2021، والتي اغتنت بالطبعات الجذابة. ولعلّ رسومات الأزهار بمختلف أحجامها وألوانها هي العنصر الأكثر جاذبية في هذه التصاميم. لذا تألقي بجمبسوت مورّد ونسّقي معه إكسسوارات بلون أحادي كي تحافظي على أناقة إطلالتك وتبتعدي عن المبالغة.

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