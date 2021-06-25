خلال المصيف.. 4 حلول طبقها إذا وجدت نفسك في "عرض البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

معظمنا يعشق المنتجعات الشاطئية ويذهب إلى المياه المالحة والشواطئ مرة واحدة على الأقل في السنة، ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن البحر جذاب وغدار، فقد تجد نفسك أثناء في "عرض البحر" وبعيد عن الشاطئ، فماذا تفعل؟.. هذا ما نذكره لكم وفقا "brightside".

1- هدئ نفسك:

يكون لدى الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في المياه المفتوحة خوف شديد على حياتهم، ومع ذلك، لن يساعدك الذعر بالتأكيد، فقد يؤثر على حكمتك ويجعلك تفقد الإيقاع اللازم للتنفس، لذلك، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو محاولة الهدوء.

2- اختر أسلوب السباحة المناسب:

في هذه الحالة، سيكون عليك التحرك في الماء عاجلاً أم آجلاً، سيحدد أسلوب السباحة الذي تختاره المدة التي ستستمر فيها قوتك، تذكر هذه القاعدة جيداً في الماء الهادئ، من الأفضل أن تسبح على ظهرك لأنك ستتاح لك الفرصة للاسترخاء قدر الإمكان والتنفس بشكل متساوٍ.

وإذا كانت الأمواج تتناثر من حولك، فمن الأفضل أن تسبح على بطنك، على سبيل المثال، جرب سباحة الصدر، خذ نفسًا من الهواء، ثم أنزل رأسك في الماء وازفر، إذا لم تكن مضطرًا إلى إبقاء رأسك فوق سطح الماء طوال الوقت، فستوفر المزيد من الطاقة.

3- ابحث عن شيء يطفو:

في حالة أنك إذا كنت في عرض البحر نتيجة حطام سفينة أو هبوط طائرة على الماء، فلا بد أن هناك الكثير من الأشياء من حولك والتي تظل طافية تمامًا، سيكون من الأفضل حتى إذا كان قاربًا أو طوفًا مجهزًا بالسفن.

4- اعتني بالملابس:

تذكر أن ضوء الشمس المكشوف يمكن أن يكون شديد الخطورة، لذلك لا تخلع ملابسك فهي ستحميك من أشعة الشمس، إذا كنت نصف عارٍ، فحاول إيجاد شيء يمكن أن يحميك من أشعة الشمس، أو محاولة الوقوف في اتجاه معاكس لها.

5- زود نفسك بالسوائل باستمرار:

أثناء الإبحار القسري، يكون الماء أكثر قيمة من الطعام، بعد كل شيء، لا تتحرك تقريبًا وأنت تهدر القليل من الطاقة، ومع ذلك، يتم استهلاك السائل باستمرار، تذكر أنه لا يجب أن تشرب ماء البحر أبداً.

6- تنقذ نفسك بشكل صحيح:

أنك في مثل هذه الحالة سترغب في التقدم على أرض صلبة في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، ينبغي النظر بعناية في جميع تدابير الإنقاذ الخاصة بك، تذكر هذه القواعد: إذا لم يكن لديك فكرة عن مكانك، فلا تجدف، اعتمد على التيار، لديها فرصة أكبر لتحملك إلى الأرض.