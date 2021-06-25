ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت لا تزال تعتقد أن ممارسة الرياضة قبل النوم يفسد نومك، فقد ترغب في إعادة النظر حيث يدعم العلم أن التدريبات المسائية صحية وفعالة مثل الصباحية.

وأورد موقع "brightside"، ماذا يحدث لجسمك عند القيام بالتمرين قبل النوم، وهو ما يلي:

1- القيام بتمارين أكثر صعوبة:

درجة حرارة جسمك ترتفع بين الثانية والسادسة مساءً، هذا يجعلك أكثر عرضة لبذل المزيد من الجهد في التدريبات الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت عداءً، ففكر في الخروج للجري في المساء، ووجدت إحدى الدراسات أن الجري في الظلام دون أي شيء يصرف انتباهك يجعلك تجري أسرع.

2- تنام بشكل أفضل:

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن ممارسة الرياضة قبل النوم تعمل بالفعل على تحسين جودة نومك، وستجد سهولة في أن تغرق في نوم عميق، إلى جانب ذلك، لا يوجد دليل على أن التمارين البدنية تؤثر سلبًا على جودة النوم.

3- تتشكل عضلاتك أسرع:

نسبة التستوستيرون والكورتيزول هي الأفضل في المساء لنمو العضلات، على الرغم من أنها أعلى في الصباح ، فإن تأثيرات بناء العضلات تعمل على أكمل وجه عند غروب الشمس، لذا من الأفضل التركيز على الركض لمسافات طويلة أو التدريبات الطويلة ولكن الأكثر اعتدالًا لتحقيق أقصى استفادة منها.

4- يمكنك التخلص من التوتر المتراكم:

في بعض الأحيان يكون من الصعب أن تغفو بسبب كل المشاعر والأفكار التي لدينا، وفي هذه الحالة، فإن إطالة وقت النوم أو اليوجا هي أفضل الخيارات، ووجدت إحدى المراجعات أن ممارسة اليوجا قبل النوم تساعدك على الانجراف مبكرًا، ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من التوتر والقلق بالإضافة إلى إبطاء عقلك وتعميق تنفسك، كما يسمح هذا الأخير بدخول المزيد من الأكسجين إلى جسمك، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء.