الامارات | أين تذهب.. فارزي كافي.. قائمة برانش تجمع نكهات العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. فارزي كافي.. قائمة برانش تجمع نكهات العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود المطعم الهندي المعاصر، فارزي كافي، الذي أسّسه جيغز كالرا، هذا الصيف بكامل زخمه، حيث ابتكر طهاته الموهوبون قائمة برانش استثنائية تجمع نكهات ساحرة من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من الأطباق الهندية الشهية ووصولاً إلى نكهات الشرق الأقصى.

ويستطيع الضيوف الانغماس في هذه التجربة كل جمعة وسبت، بفرعَي فارزي كافيه في سيتي ووك ومول الإمارات، وأفضل وقت للاستمتاع بقائمة البرانش التي أعدّها الشيف التنفيذي، براديب نيجي، هو بعد جولة تسوّق صباحية شيّقة مع الأصدقاء والعائلة، تأخذ هذه الاستراحة الضيوف في رحلة إلى عالم زاخر بالنكهات الهندية العصرية، بالاقتران مع نكهات أوروبية آسرة، وغيرها من النكهات العالمية، فمع كلّ طبق يختبر سكان المدينة متعة من نوع آخر في هذا الصيف، وتتوافر قائمة البرانش، الخالية من المشروبات الروحية، مقابل سعر تنافسي جداً هو 129 درهماً، وتشمل خياراً من خمسة أطباق يمكن مشاركتها، بالإضافة إلى كعكة واحدة أو برغر، وطبقين جانبيين، وطبق واحد من الحلويات ومشروبَي صودا بانتا أو الشاي.

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