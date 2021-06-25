الامارات | أين تذهب.. عطلة صيفية 5 نجوم دون مغادرة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. عطلة صيفية 5 نجوم دون مغادرة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت Privilee، الحائزة جائزة أفضل عضوية لنمط الحياة في الإمارات، عن صدور عرض الصيف المميز، حيث يمكن للمقيمين في دولة الإمارات شراء عضوية Privilee لمدة ثلاثة أشهر بسعر 1599 درهماً.

ويعد عرض الصيف المميز مثالياً للمقيمين في الإمارات، الذين يرغبون في قضاء الصيف داخل الدولة، ويريدون الشعور كأنهم في عطلة من دون الحاجة إلى السفر، ويمكن للأعضاء الوصول إلى مجموعة من أفضل المنتجعات والصالات الرياضية في الإمارات، مثل White Beach، Palazzo Versace Waldorf Astoria Ras Al Khaimah Jumeirah Zabeel Saray، Cove Beach Abu Dhabi، SEVEN gym، FitRepublik وغيرها الكثير.

وتضم العضوية الواحدة شخصاً واحداً بالغاً وما يصل إلى ثلاثة أطفال، مع وجود عدد كبير من نوادي الأطفال والأماكن المناسبة للعائلة، ويمكن للعائلات الاستمتاع بالصيف إلى الحد الأقصى مع هذه العضوية.

كما قامت Privilee، أخيراً، بترقية عرض منتجاتها، حيث أطلقت قسائم وحزم «2for 1» التي يمكن للأعضاء شراؤها بسهولة داخل تطبيق Privilee. وتشمل القسائم الشهيرة بوفيه إفطار 2for1 في Zabeel Saray، ومشروبات 2for1 بجانب المسبح في Waldorf Astoria The Palm، وباقات CrossFit في Fly High Fitness. وتأتي القسائم كإضافة إلى خصومات تصل إلى 40% على مدار العام في مئات من أفضل المطاعم والمنتجعات الصحية في الإمارات.

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