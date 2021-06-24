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الامارات | شاهد أحدث صورة للفنانة فيروز مع ابنتها ( ريما )

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة حديثة للمطربة فيروز نشرتها قبل ساعات ابنتها ريما رحباني على صفحتها على موقع "فيسبوك". وتظهر فيها المغنية العربية الأشهر بجانب ابنتها ريما، مديرة أعمال المطربة اللبنانية وابنتها الوحيدة، والتي غنت لها فيروز في طفولتها أغنيتها الشهيرة (يلا تنام ريما).
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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