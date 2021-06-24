الامارات | شاهد أحدث صورة للفنانة فيروز مع ابنتها ( ريما )

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صورة للفنانة فيروز مع ابنتها ( ريما ) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة حديثة للمطربة فيروز نشرتها قبل ساعات ابنتها ريما رحباني على صفحتها على موقع "فيسبوك". وتظهر فيها المغنية العربية الأشهر بجانب ابنتها ريما، مديرة أعمال المطربة اللبنانية وابنتها الوحيدة، والتي غنت لها فيروز في طفولتها أغنيتها الشهيرة (يلا تنام ريما).



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