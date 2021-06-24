ما أسباب ظهور دماء في الدجاج بعد تسويته؟.. طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثناء عملية طهي الدجاج تواجه معظم ربات المنزل إلى مشكلة وجود لحم الدجاج، وكأنه يحتوي على دماء بعد الطهي، وبالتالي شعور ربة المنزل بالقلق والرغبة في تجنب تناول الدجاج.

وتكشف الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال منشور بها عبر جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحية على "فيسبوك"، أن الدجاج صغير السن الذي يتراوح ما بين ستة وثمانية أسابيع من العمر، لديه عظام مجوفة أرق وأكثر مسامية من الأكبر سنا، لذلك يكون النخاع العظمي الخاص به غير كامل التكلس ومحتواه من الدماء أعلى.

وأضافت: "عند الطهي يتسرب النخاع الأرجواني اللون والذي يحتوي على الميوجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن تخزين الأكسجين إلى اللحم ويتسبب في احمرار اللحم وظهوره كأنه نيء وغير مطهو، مهما كانت درجة الحرارة التي يتم الطهو عليها، وقد يظهر لون اللحم الملاصق للعظام غامق مائل الى اللون البني وكأنه فاسد، وهي ظاهرة طبيعية في الدجاج صغير السن، إلا إذا كان اللحم رائحته كريهة وأنسجته غير متماسكة ففي هذه الحالة يعد فاسدا".

وحددت رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض النصائح لربات البيوت لتفادي هذه الظاهرة خاصة إذا كانت تظهر لهن باستمرار، في النقاط التالية:

1-يجب نزع العظام من الدواجن قبل طهيها.

2-تغيير الوسط الحامضي PH وزيادته لتقليل هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تتبيل الدواجن وإضافة الخل أو الليمون بكمية كافية، ما يقلل ظهور اللحم الوردي غير الصالح للاستهلاك.