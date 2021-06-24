تجنبها.. إليك 5 أطعمة تجعلك تبدو كبيرا في السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

لا يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة (خاصةً بدون واقي الشمس) إلى تسريع شيخوخة بشرتك فقط، ولكن هناك بالتأكيد أكثر من مجرد طعام واحد يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع.

نستعرض 5 أطعمة يمكن أن تعجل شيخوخة بشرتك وتجعلك تبدو كبيرا في السن، وفقا لموقع eatthis.

الطعام الحار

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم حالة الجلد المعرضة للوردية، وهي حالة جلدية شائعة لدى النساء في سن اليأس، تعمل الأطعمة الغنية بالتوابل على توسيع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى احمرار الجلد أو ظهور بقع عليه.

اللحوم المصنعة

اللحوم المعالجة كلها غنية بالدهون المشبعة والصوديوم والكبريتات - وكلها تجفف الجلد وتضعف الكولاجين (مكون رئيسي لبشرتك) عن طريق التسبب في الالتهاب.

السمن

استخدم دائمًا الزبدة بدلًا من هذا البديل غير المرغوب فيه والمعالج بكثافة، يتم تحميل السمن في زيوت مهدرجة جزئيًا، تعرف أيضًا بالدهون المتحولة، والتي يمكن أن تجعل بشرتك أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية (UV).

الكحول

الكحول يسبب الجفاف الشديد، مما يؤثر بشكل مباشر على بشرتك، بعد كل شيء ، 64٪ من بشرتك عبارة عن ماء، ناهيك عن أن ليلة بعد شرب الكحوليات بكثرة يمكن أن تترك بشرتك تبدو منتفخة، حتى أنه قد يسبب فقدان الكولاجين أو يعزز التجاعيد.

الأطعمة السكرية

إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة المصنعة المحملة بالسكريات المضافة، فسيقوم جسمك بتطوير منتجات تضر بالكولاجين.