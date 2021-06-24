كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:49 مساءً - تُعتبر مشكلة دهون الوجه من أكثر المشاكل التي تتعرّض لها كافة أنواع البشرة، وخصوصاً البشرة الدّهنيّة؛ نظراً لزيادة الافرازات الدهنية واتساع المسمات مما يسبّب في ظهور حَبّ الشّباب والبثور وكذلك الحبوب ذات الرؤوس البيضاء. فما هي أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه، وطرق التخلّص منها لبشرة نضرة وسليمة.

أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه وطرق علاجها

أسباب زيادة افراز الدهون في الوجه وطرق علاجها

إليك، أسباب زيادة إفراز الدهون في الوجه ومجموعة من الخلطات الطبيعية لبشرة نضِرة وسليمة.



أسباب تراكم الدهون

يكون توزيع الدّهون بشكلين: إمّا أن تكون مُركَّبةً فتتراكم الدّهون في منطقة الجبين والأنف ويكون الخدّان جافَّين أو عاديَّين، أو أن تكون البشرة دُهنيّةً بكامل الوجه واضحة المسامات كثيرة اللّمعان، فتكون بشرة الوجه باهتةً لا نضارة فيها. وفي بعض الحالات يَحدث فرطٌ في نشاط إفراز هذه الغدد وتدفُّق الفائض من الدّهون على المسامات الخارجيّة للبشرة.

تحدث زيادة إفرازات الدهون في الوجه نتيجة اتساع مسامات البشرة بشكل كبير، أو تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والزيت، وبالتالي تُسبب ظهور البقع، و حب الشباب ، والبثور، والحبوب السوداء.

، والبثور، والحبوب السوداء. العوامل الوراثيّة، والعوامل الهرمونيّة، حيث تتّضح هذه المشكلة عند النّساء الحوامل أو اللّواتي يتناولن حبوب تنظيم الحمل أو عند الشّباب في مرحلة المُراهقة.

استخدام مستحضرات التّجميل غير المناسبة.

النظام الغذائي غير الصحي، والمُواد المصنعة.

ارتفاع نسبة الدّهون، والسُّمنة في الجسم، حيث يُؤدّي هذا النّشاط إلى تراكم الدّهون على البشرة وظهورها بشكل مُزعِج.

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خلطات طبيعية للتخلص من دهون الوجه



خلطة ماء الورد

يُفيد ماء الورد في التخفيف من افراز الدهون في الوجه

يحتوي ماء الورد على العديد من الفيتامينات ومُضادّات الأكسدة التي تُفيد في علاج الالتهابات التي تُسبّبها الدّهون المُتراكمة، حيث يُخلَط ماء الورد مع عصير اللّيمون لمُحاربة أعراض ونواتج البشرة الدُهنيّة من حبّ الشّباب والبثور والحبوب المُختلفة.



خلطة اللبن

يمتاز اللبن بخصائص فعّالة في علاج مشكلة الدهون في الوجه

يُعد اللبن غنيّ بالمعادن والفيتامينات المُفيدة لشدّ وتجديد البشرة، والتخلّص من الجلد التّالف. يُمكن استعماله بمزج ملعقة من العسل، وملعقة من عصير اللّيمون، وملعقة صغيرة من نشا الذّرة، وملعقة من اللبن الزبادي، وبضع قطرات من زيت شجرة الشّاي، ثم خلطها ودهنها على بشرة نظيفة بشكل مُتجانس، وتركه لمدّة خمس عشرة دقيقة، ثمّ شطفها بالماء الدّافئ.

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خلطة صفار البيض

يُعد صفار البيض من العلاجات الطبيعية التي تلعب دوراً كبيراً في علاج مشكلة البشرة الدهنية، ويتم استخدام هذه الوصفة من خلال خفق بيضتين جيداً باستخدام شوكة، وتطبيق الخليط على المناطق المصابة، مع الفرك بخفة تامة لمدة دقيقة، وتركه لمدة ربع ساعة، ثمّ غسل الوجه بالماء البارد والصابون.



نصائح للتخلص من دهون الوجه

نصائح لبشرة صافية ونضرة

عدم شرب المشروبات الغازية.

أخد قسط كافٍ من الراحة والنوم ليلاً.

غسل الوجه بالماء الفاتر بعد الرياضة للتخلص من الأوساخ وبقايا الدهون.

يُنصح بالتقليل من الطعام الذي يحتوي على دهون عالية.

تناول كميات وفيرة من الفواكه والخضروات الطازجة يومياً.

الإبتعاد عن التوتر والقلق والجهد النفسي للتقليل من دهون الوجه.

يُنصح بغسل الوجه يومياً في الصباح وبعد وضع المكياج وقبل النوم وحتى بعد العودة من العمل، وذلك باستعمال الصابون القلوي الخالي من الدهون وليس بالصابون العادي؛ لأنّ ذلك يُقلّل من تكوين الدهون على الوجه.

تعقيم البشرة بالمُطهّرات التي تحتوي على الأحماض كحمض الصّفصاف وغيرها من الأحماض للتّخفيف من قَلَوُيّة البشرة ومُوازنة إفراز الدّهون عليها.

يُنصح استخدام المنتجات الخالية من المواد الكيميائية، ويُمكن استخدام الصّابون الطبي الذي يحوي كريماً مرطباً.

إزالة المكياج قبل النّوم يومياً، والابتعاد عن المرطِّبات الزيتيّة، واستبدالها بمرطِّبات خالية من الزيوت.

عمل قناع للوجه أسبوعياً لتجديد حيويّة البشرة.

استخدام واقي الشمس المناسب والخالي من الدهنيّات والزيوت.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات لصبغ الشعر تأكدي من عدم وجود أي نوع من الحساسية تجاه إحدى تلك المكونات.

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