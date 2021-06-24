الامارات | «الأوقاف المصرية» تستنكر«جريمة شنعاء» في أحد المساجد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف المصرية» تستنكر«جريمة شنعاء» في أحد المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت وزارة الأوقاف المصرية، عن استنكارها «لواقعة لا أخلاقية» تناولتها منصات التواصل الإجتماعي في أحد المساجد المصرية، وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه إيقاف عامل ارتكب «جريمة شنعاء» لا يقبلها دين أو شرع داخل أحد مساجد بند أبو كبير في محافظة الشرقية. بحسب موقع صحيفة «أخبار اليوم»، و«روسيا اليوم».

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الشرقية مجدي بدران أن المديرية رفعت مذكرة بشأن العامل إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، ووافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليه.

وبدأت الواقعة بتقديم بلاغ من أسرة إلى مركز الشرطة في محافظة الشرقية تتهم فيه عاملا بمسجد البنوية، بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل المسجد، فتم إلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقررت نيابة أبو كبير العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية الاتهام الموجه له.

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