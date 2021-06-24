كورونا اليوم: تحذيرات من انتشار سلالة دلتا.. وتوقعات بتحورات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-سلالة دلتا من فيروس كورونا تنتشر في 90 دولة

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا أن السلالة الهندية من فيروس كورونا (دلتا) امتد انتشارها إلى ما يقرب من 90 دولة حول العالم.

وقالت في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الثالث "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي، المشاكل والحلول": "وفقًا للخبراء الأجانب، فقد انتشرت سلالة دلتا الجديدة إلى ما يقرب من 90 دولة"، وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك".

-تحذيرات.. سلالة دلتا ستكون الأكثر انتشارًا في أوروبا

قالت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، إن سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، ستنتشر بصورة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا خلال الصيف.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن متغير دلتا (بي.1.617.2) أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60% من متغير ألفا (بي.1.1.7) الذي تم رصده لأول مرة في إنجلترا.

وتتوقع الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها أن تمثل سلالة دلتا 70% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به مثل النرويج وأيسلندا وليختنشتاين عند مطلع شهر أغسطس، وبحلول نهاية أغسطس، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90%، وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

-عالم أحياء روسي يحذّر من تحوّر جذري لفيروس كورونا في حال رفض التطعيم

أعلن طبيب الوبائيات في شركة "إنفيترو – سيبيريا" للفحوصات الطبية، أندريه بوزدنياكوف أن الوتائر المنخفضة لحملة التطعيم في روسيا قد تجعل فيروس كورونا يقوم بتحورات جذرية لا رد لها.

وقال:" في حال بقيت وتائر التطعيم على مستوى منخفض فإن الفيروس قد يتحور إلى درجة تعطل عمل كل اللقاحات. ويمكن أن يحدث ذلك، حسب الطبيب، في حال وجود عدد كاف من الناس ضمن سكان البلاد لديهم نظام مناعة قادر على مقاومة الفيروس، أي الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".