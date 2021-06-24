كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 05:36 مساءً - تطل الممثلة الأمريكية، جيسيكا ألبا، دائماً بكامل أناقتها وجمالها، سواء إن كان ذلك من خلال تنسيق أزيائها المختلفة أو صيحاتها الجمالية من المكياج وتصفيفات الشعر المختلفة، والتي عنوانها دائماً الأناقة والنعومة والأنوثة، وتحرص على اعتماد الأسلوب الذي يليق بالمناسبة التي تُوجد بها، كما تتميز تسريحاتها بلمسة شبابية وعصرية تواكِب فيها أحدث صيحات الموضة، فإليك أجمل خياراتها.



تسريحات شعر أنيقة على طريقة جيسيكا ألبا:

جيسيكا ألبا بالويفي المنسدل

الويفي المرفوع من جيسيكا ألبا

الشعر الكاريه مع اكسسوار الشعر

جيسيكا ألبا بالشعر المجعّد



جيسيكا ألبا بالويفي المنسدل

جيسيكا ألبا بالويفي المنسدل -الصورة من حسابها على الانستغرام



يمنحك الشعر الويفي إطلالة جذابة وكلاسيكية تجعل شعرك يبدو أكثر سماكة، وبالإضافة إلى ذلك؛ فالشعر الويفي معروف بأنه تسريحة يومية مناسبة لمختلف الإطلالات، وهي تسريحة لا تبطل موضتها أبداً، فلا تترددي في اعتمادها لخيار أنثوي يليق بمختلف المناسبات، وعن جيسيكا ألبا فتعتمدها بأسلوب رسمي مع الأزياء الكاجوال بطريقة ناعمة منسدلة على أحد الكتفين مع الفرقة الجانبية، وتفضِّل اختيار لون شعرها بتدرجات البني أو الأشقر ليَبْزُرَ بطريقة لافتة.

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الويفي المرفوع من جيسيكا ألبا

جيسيكا البا بالويفي المرفوع -الصورة من حسابها على الانستغرام



لإطلالة مميزة، عليك أن تجربي تسريحات الويفي المرفوع التي تناسب جميع ألوان الشعر وأنواعه، وهذا ما تفضله جيسيكا ألبا؛ حيث تزينت في إحدى إطلالاتها على السجادة الحمراء بتسريحة الويفي المرفوع من المنتصف والمنسدل من الجانبين مع الغرة الجانبية لمنحها أناقة شبابية بسيطة وأنيقة، وتجملت في إطلالة كاجوال يومية بتسريحة الويفي للشعر النحاسي، وربطت شعرها من المنتصف بذيل الحصان لأناقة مرحة تليق بمختلف الإطلالات.



الشعر الكاريه مع اكسسوار الشعر

الشعر الكاريه مع اكسسوار الشعر -الصورة من حساب جيسيكا ألبا على الانستغرام



قَصَّات شعر الكاريه تبقى دائماً على عرش الموضة مهما اختلفت الأزمان وخطوط الموضة، فهي الخيار الأول لكل فتاة تحب الشعر القصير أو تريد أن تغيِّر من أسلوبها، وعن جيسيكا ألبا فقد اعتمدتْه من خلال إحدى الإطلالات للسهرة، واعتمدت "اكسسوار" أبيض للشعر مزيناً بفصوص لؤلؤية ناعمة بأحجام مختلفة لتتناسب مع فستانها.



جيسيكا ألبا بالشعر المجعّد

جيسيكا البا بالشعر المجعد -الصورة من حسابها على الانستغرام



يبدو الشعر المجعّد حيوياً وكثيفاً، وهو خيار مناسب للنساء، لا سيما في فصل الصيف، لذا أطلت جيسيكا ألبا بتسريحة الشعر المجعد الطبيعي وتركته منسدلاً بطريقة عفوية تليق بمظهرها.

على الرغم من كون الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا ليست رمزاً للموضة بالنسبة للكثيرين، فإنها تكمل صورتها بمظهر باهر ومتكامل دوماً؛ فهي تعتمد أفضل تسريحات الشعر الكلاسيكية بين المشاهير في مختلف المناسبات، فاعتمدي خياراتها لأسلوب بسيط وناعم يليق بذوقك.

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