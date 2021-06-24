كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 05:36 مساءً - مع استمرار التركيز على الأمصال والمرطبات ومنتجات مكافحة الشيخوخة، قد تنسين جزءاً مهماً من روتين العناية بالبشرة، وهو الغسول المناسب للوجه.

وتعمل درجات الحرارة الباردة أو الحارة على طرد الرطوبة من بشرتك، لذا فإن استخدام منظف قاسٍ يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لبشرتك الحساسة.

والصابون الذي يُزيل الأوساخ والزيوت والأتربة من المسام، يمكن أن يؤدي إلى تجريد الجلد من الرطوبة، مما ينتج عنه ظهور بقع جافة قشرية، كما تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية خاصة، حتى لا تظهر بمظهر جاف وغير نضر.



كيفية اختيار أفضل غسول للوجه لـ البشرة الحساسة



هناك عدة خطوات يُمكنكِ من خلالها اختيار غسول مثالي للبشرة الحساسة، أبرزها ما يلي:

اختيار الغسول الكريمي: يلجأ الكثير من الأشخاص إلى منظف "جل" في أشهر الصيف للمساعدة في التحكم في الزيت واللمعان في الوجه، ولكن يؤكد أطباء الجلد أن غسول الوجه الكريمي يكون أكثر فائدة إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة.

تجنب العطور: من المهم بشكل خاص اختيار المنتجات غير المعطرة، لأن العطور يمكن أن تثير التهيج للبشرة الحساسة.

ابحثي عن مكونات مرطبة: حمض الهيالورونيك هو مرطب من الدرجة الأولى، لأنه يجذب الماء إلى البشرة، كما يوفر الجلسرين والسيراميد أيضاً دفعة إضافية من الرطوبة، بينما يمكن أن يشعركِ الصبار والصويا بالهدوء، لذا حاولي أن يحتوي غسول بشرتكِ على هذه المكونات.

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أفضل غسول للبشرة الحساسة



غسول الوجه دوف للبشرة الحساسة Dove Beauty Bar for Sensitive Skin

Dove Beauty Bar for Sensitive Skin



يتميز غسول الوجه من دوف Dove بأنه غير معطر ومضاد للحساسية، كما أن ربعه مليء بكريم مرطب، مما يمنح بشرتكِ الحساسة الترطيب الذي تحتاجينه.



منظف الوجه أولاي للبشرة الحساسة Olay Sensitive Facial Cleanser

منظف الوجه أولاي للبشرة الحساسة Olay Sensitive Facial Cleanser



يتميز هذا المنظف الكريمي بأنه خالٍ من الصابون والصبغة، لذا فهو مثالي للبشرة الحساسة، كما يعمل الصبار والخيار على تهدئة البشرة، بينما تعمل الرغوة الكريمية على إزالة الشوائب بلطف.



لوشن أفين أنتيروجور كلين Avène Antirougeurs

لوشن أفين أنتيروجور كلين Avène Antirougeurs



وهو يُعد من ألطف المنظفات وأفضلها للبشرة الحساسة، حيث تعمل مياه الينابيع الحرارية على تهدئة أي احمرار أو شد، بينما تنظف التركيبة الخالية من الصابون والعطور والبارابين الوجه دون تهيج الجلد أو انسداد المسام.



لاروش بوزيه Toleriane Hydrating Gentle Cleanser La Roche-Posay

لاروش بوزيه Toleriane Hydrating Gentle Cleanser La Roche-Posay



وهو غسول خالٍ من الصابون والبارابين والزيوت والعطور، كما يستطيع إزالة المكياج بلطف، وحتى مكياج العيون، والأتربة التي تسد المسام، بينما يوفر تعزيزاً للرطوبة، بفضل المياه الحرارية والسيراميد والجلسرين التي يحتوي عليها.

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