إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الكافيه، مزينا بالورود مع بليزر باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هبة مجدي:

وارتدت الفنانة هبة مجدي بلوزة باللون الأسود، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- روجينا:

كما ظهرت الفنانة روجينا بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- نيكول سابا:

وارتدت المطربة نيكول سابا فستان قصير باللون الذهبي، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- هيفاء وهبي:

وتألقت المطربة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون البيتك، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- ريهام حجاج:

أما الفنانة ريهام حجاج ارتدت فستانا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.