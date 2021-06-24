4 أعراض جديدة لـ"كورونا" تكشف عن الإصابة بالفيروس بعد تلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

حذر الخبراء من أنه لا يزال بإمكان الأشخاص الإصابة بكورونا حتى بعد الحصول على اللقاح، وفي هذه الحالة، ستكون شدة الإصابة لدى الفرد أقل بكثير، ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر، وفقًا لما ذكره موقع thehealthsite.

- أعراض شائعة:

في الموجة الأخيرة من فيروس كورونا، أظهر الأفراد المصابون بعض الأعراض الخطيرة لعدوى الفيروس مثل: "الحمى، البرد، السعال، ضيق التنفس، وآلام الجسم"، وما إلى ذلك من الأعراض الأكثر شيوعًا، التي تم العثور عليها بين المرضى بالفيروس التاجي.

- نقص الأكسجين:

واشتكى العديد من المرضى من مشاكل التنفس المزمنة وانخفاض مستويات تشبع الأكسجين في الجسم، وأكد الخبراء أنه قد لا تضمن اللقاحات، أنك لست محميًا من الإصابة مرة أخرى بالفيروس، رغم أن الأعراض قد تختلف من عدوى فيروس كورونا الشائعة، موضحين الأسباب فيما يلي.

- هل يمكن أن تصاب بـ"COVID-19" حتى بعد أخذ التطعيم؟

رغم أن مثل هذه الحالات نادرة للغاية، يمكن للفرد الذي تم تطعيمه بالكامل أن يصاب بعدوى الفيروس، والخبر السار الوحيد هو أن الشدة ستكون أقل لدى هؤلاء الأفراد، وقد لا يعانون من الأعراض الخطيرة لهجوم الفيروس.

- أعراض مرض "COVID-19" بعد التطعيم:

عندما كانت البلاد تعاني من الموجة الأخيرة من فيروس كورونا، كان هناك شيء واحد ذكره جميع الخبراء اكتشف العدوى في أول يوم أو يومين وبدء الفحوصات، فيمكن أن تأتي إعادة العدوى بعد التطعيم بمجموعة من الأعراض الجديدة لـ"COVID-19". فيما يلي أربعة أعراض لـ"COVID-19"، يجب على الناس الانتباه إليها:

- العطس المستمر:

رغم أن العطس لم يُعتبر أبدًا أيًا من أعراض عدوى "COVID-19"، فقد كشف الباحثون أن العطس من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا؛ لإعادة العدوى بعد التطعيم بـ"COVID-19".

- صعوبة في التنفس:

في الموجة الثانية من فيروس كورونا، كان أحد أبرز أعراض نوبة العدوى ضيق التنفس، يهاجم الفيروس بشكل عام الرئتين، ما يؤثر في النهاية على مستوى الأكسجين في الجسم - ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، قد يجد الشخص المصاب بالفيروس مرة أخرى صعوبة في التنفس، وإيصال الهواء بالكامل إلى رئتيه.

- تورم الغدد:

أحد الآثار الجانبية للقاحات "COVID-19" هو تورم الغدد، وخاصة في الإبط أو بالقرب من منطقة الرقبة، ويجب أن تختفي هذه الأعراض الخاصة في يوم أو يومين بعد التلقيح، في حالات نادرة، عندما يعاني الفرد من تورم مستمر في الغدة - هناك فرص؛ لإعادة الإصابة بـ"COVID-19".

- ألم في الأذن:

هل تعاني من طنين في الأذنين، وسمع مكتوم بعد التطعيم ضد "COVID"؟.

حسنًا، قد يكون هذا علامة على عودة الإصابة بـ"COVID-19"، وفقًا للخبراء، أثبت العديد من المرضى إصابتهم بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم الكامل.