الامارات | «صب واي» أميركا تواجه اتهامات: الخبز ليس خبزا والتونة ليست تونة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صب واي» أميركا تواجه اتهامات: الخبز ليس خبزا والتونة ليست تونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عجزت تحاليل مختبرية من التعرف على لحم التونة في السندويشات التي تقدمها سلسلة من فروع «صب واي»، حيث لم تتمكن من إيجاد الحمض النووي الخاص بسمك التونة في هذه الوجبات، التي تصل إلى 60 نوعا من السندويش، أخذت من ثلاثة من فروع المطعم في لوس أنجلوس.

وفشلت التحاليل التي تمت بتكليف من صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، من التعرف على أي فصيلة تعود لها هذه اللحوم التي تباع كـ «تونة»، وقال متحدث عن المختبر للصحيفة، بأن هناك استنتاجين لهذه النتائج، أحدها «بأن لحم التونة المستخدم معالج بشكل كبير بحيث لم نتمكن من الحصول على تعريف لهذا اللحم، أو بأنه ليس هناك تونة في هذه العينات من الأساس».

وقام شخصان من كاليفورنيا في يناير الماضي برفع قضية على «صب واي» التي تمتلك 22 ألف فرع لها في الولايات المتحدة، بذريعة أن المنتج مكون من مكونات أخرى ليست تونة.

ودافعت «صب واي» بشراسة عن نزاهة موردي التونة الخاصة بهم، واصفة القضية بأنها لا تعتمد على أساس، كما أنها وضعت حسما يبلغ 15% على سندويشات التونة الخاصة بها في وقت سابق هذا العام، بينما يحمل كوبون التخفيض للطلب الإلكتروني اسم «ITSREAL» أو «إنه حقيقي»، في محاولة للترويج والدفاع عن منتجها.

لم ينتهي الأمر عند التونة الخاصة بـ «صب واي»، بل امتدت إلى الخبز المعتمد فيها، حيث قضت محكمة في إيرلندا أكتوبر الماضي بأن «الخبز المستخدم في فروع»صب واي«ليس خبزا»، وأنه لا يمكن اعتباره خبزا لكمية السكر المستخدمة به، والتي تجعله لا يقع تحت هذه الفئة.

وقال خبراء أسماك نقلا عن صحيفة «غارديان» البريطانية بأنه لا يمكن لوم «صب واي» على سمك التونة الذي يتم بيعه لهم، بل يجب لوم الجهة الموردة لهم.

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