تناولها.. إليك أفضل 5 مكملات غذائية لـ"كبد صحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد وجود كبد يعمل بشكل جيد أمرًا ضروريًا للبقاء بصحة جيدة، لذلك تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيد حتى يتمكن من أداء وظيفته بشكل صحيح، هناك بعض المكملات والفيتامينات يمكن أن تساعد الكبد على العمل بشكل جيد.

الكبد هو المرشح الطبيعي للجسم للتخلص من النفايات والسموم والدهون والبروتينات والكربوهيدرات، لكن ما هي أفضل المكملات الغذائية التي يجب تناولها من أجل كبد صحي؟.. هذا ما يستعرضه موقع express.

الزنك

الزنك عنصر أساسي يعزز انقسام الخلايا، ويمكن أن يؤدي مرض الكبد المزمن إلى نقص الزنك في الجسم.

أظهرت الدراسات أن مكملات الزنك يمكن أن تساعد في حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي الناجم عن عدوى التهاب الكبد.

أظهرت دراسات أخرى أن مكملات الزنك طويلة الأمد قد تساعد في دعم وظائف الكبد لدى مرضى الكبد.

جذور عرق السوس

يحتوي عرق السوس على مركب نشط يسمى حمض الجلسرهيزيك، والذي يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الكبد ويمكن أن يساعد الخلايا التالفة على التجدد.

شوك الحليب

شوك الحليب هو مكمل عشبي مشتق من نبات الشوك الأرجواني الذي تجده عادة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يعمل العلاج العشبي كمضاد للأكسدة ويُعتقد أنه يقلل من الضرر الذي تلحقه الجذور الحرة بالكبد بعد أن يقوم العضو باستقلاب المواد السامة.

يوجد مركب نشط في نبات السلبين المريمي يسمى سيليمارين وقد ثبت أنه يساعد في تقليل الالتهاب وتجديد أنسجة الكبد وحماية خلايا الكبد من التلف في الدراسات المعملية.

الخرشوف

الخرشوف يحتوي على تركيزات عالية من المركبات الموجودة في النبات، يحظى بشعبية متزايدة كمكمل وقد استخدم لعدة قرون لصفاته الطبية المحتملة.

تشير الدراسات إلى أن أوراق الخرشوف يمكن أن تساعد في حماية الكبد، وأظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أنها قد تساعد الخلايا في الكبد على التجدد.

تشمل فوائده الصحية الأخرى انخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم وصحة القلب.

الزنجبيل

ليس فقط أحد أكثر التوابل شيوعًا في العالم، ولكن الزنجبيل معروف أيضًا بقدرته على تقليل الالتهاب ويستخدم بشكل شائع كعلاج منزلي للحساسية.

هناك أيضًا دليل على أن الزنجبيل يمكن أن يساعد الكبد.

وجدت الدراسات أن الزنجبيل قد يساعد في استعادة تكوين الدم، والحماية من تليف الكبد، وداء البلهارسيات.