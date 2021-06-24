هل تحبه؟.. 5 أنواع شاي تحافظ على صحتك وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الاستيقاظ في الصباح وشرب الشاي هو روتين معتاد في كل منزل، قد يتساءل الكثيرون لماذا يحب الناس شاي الصباح؟.. ليس فقط بسبب طعمه ولكن أيضًا بسبب العديد من الفوائد الصحية المرتبطة به.

يمكن أن يساعد احتساء كوب من الشاي الدافئ في تحسين الحالة المزاجية وزيادة طول العمر، تقول الأبحاث إن الذين يشربون الشاي بشكل معتاد يتمتعون بحياة أطول مع سنوات صحية وهم أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، الشاي ليس فقط مشروبًا منعشًا ولكنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعطي الشاي فوائده الطبية، يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة ويمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن.

إليك 5 أنواع من الشاي تحافظ على صحتك، وفقا لموقع indiatimes.

الشاي الأخضر

هذا بديل صحي للشاي التقليدي، وقد سمعت عن فوائده الطبية، الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، وهي مفيدة لتهدئة الالتهابات وتجنب الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على تكسير لويحات البروتين التي يحتمل أن تكون خطرة، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين الذي يمكن أن يسبب جلطات الدم مما يجعله عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

شاي البابونج

شاي البابونج مشروب قوي مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، وهو معروف بآثاره المهدئة التي تساعد على النوم وتحسن مناعة الجسم، كما أنه يساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، من المعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تحارب بعض أنواع السرطان، تظهر الأبحاث أن أولئك الذين يشربون شاي البابونج يتمتعون بحياة طويلة مقارنة بمن لا يشربون هذا الشاي.

شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل لسنوات لمحاربة الأمراض وعلاجها، هذا الشاي هو وسيلة فعالة لتهدئة دوار الحركة، يحتوي شاي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي يستخدم في العلاجات التي تحمي من أمراض مثل السرطان وضغط الدم والسكري، إنه بديل جيد للأدوية المضادة للغثيان لأولئك الذين لا يستطيعون تناول هذه الأدوية، يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

شاي النعناع

يشتهر شاي النعناع بفوائده الهضمية، يحتوي على مركب يسمى المنثول الذي يساعد في استرخاء الأمعاء وتخفيف الانتفاخ.،إنه مليء بمضادات الجراثيم ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للفيروسات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان، يُعرف أيضًا باسم العلاج الفعال قصير المدى لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

شاي الكركديه

يلعب شاي الكركديه دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم، تظهر الأبحاث أنه إذا شرب الشخص شاي الكركديه بشكل مستمر لمدة 6 أسابيع، فقد ينخفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن له فوائد وقائية ضد السمنة ويعمل كعلاج محتمل لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، يحتوي على مضادات الأكسدة، الأنثوسيانين ، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.