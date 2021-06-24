هل تتناول الأرز البني؟.. إليك فوائده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الأرز من الأطعمة الرئيسية التي يفضل الكثيرين تواجده على مائدة الطعام، ومن المتعارف عليه أن يوفر الأرز البني وغير المكرر العديد من الفوائد الصحية، مقابل نظيره الأبيض، الذي غالبًا ما يفقد فوائده في عمليات الطحن.

لذا نستعرض لكم أبرز الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان عند تناول الأرز البني، وفق ما أورد موقع "stylecraze".

- يتحكم في مستوى الكوليسترول:

يحتوي على زيوت طبيعية تساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية في الجسم

كما يمكن أن يؤدي استخدام مستخلص الأرز البني في منع ارتفاع محتوى الدهون الثلاثية في الكبد، بسبب تناول الكحول بكثرة.

- يحمي من ضرر الجذور الحرة:

بفضل وجود مضادات الأكسدة القوية في الأرز البني، إذ تناوله يحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة.

تحتوي هذه الحبوب الأساسية على ديسموتاز الفائق، وهو إنزيم أساسي مضاد للأكسدة يحمي خلايا الجسم من أضرار الأكسدة، خاصة أثناء إنتاج الطاقة.

- الجلد الخالي من العيوب:

يساعد المحتوى الغني بالألياف والمعادن الأساسية الأخرى في الأرز البني بشكل جيد، على جعل بشرتك خالية من الشوائب والعيوب، بالإضافة إلى أن البروتينات الموجودة في هذا الأرز تعمل كمقشر قوي، حيث إنها تعزز نمو الخلايا وتحفز تدفق الدم في البشرة، ما يمنحك مظهرًا حيويًا ومشرقًا.

- الحفاظ على صحة الشعر:

يحتوي على فيتامينات "ب 1" و"ب 3" و"ب 6" و"هـ" والفولاسين والبوتاسيوم والكثير من الألياف، وكلها ضرورية للحصول على شعر صحي.

- يمنع أمراض القلب:

كما يساهم تناوله في الحفاظ على صحة القلب، وذلك نظرا لمحتواه الغني من السيلينيوم.

- مفيد لمرضى السكر:

يعزز مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض للأرز البني على موازنة مستويات السكر في الدم، عن طريق تقليل إفراز الأنسولين في الجسم، وكشفت دراسة أنه يمكن تقليل الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 60٪ مع الاستهلاك المنتظم للأرز البني.

- إنقاص الوزن:

بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، يعتبر الأرز البني من الأطعمة الفعالة لتحقيق ذلك، خاصة عند دمجه بالقيام بتمرين جيد، يمكن أن يساعدك في الحصول على الشكل في غضون أيام.

كما يساعد المنجنيز الموجود به في تكوين الدهون الزائدة في الجسم، فضلا عن تعزيز مستويات الكوليسترول HDL لمحاربة السمنة.

- يمنع السرطان:

مفيد أيضا في مكافحة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الدم، لوجود الألياف ومضادات الأكسدة القوية به، يجعله سلاحًا مثاليًا ضد السرطان.

كما يحتوي أيضًا على الفينولات المهمة، مثل حمض الفيروليك والتريسين وحمض الكافيين، والتي تساهم في كبح النمو غير المنضبط لخلايا سرطان الثدي والقولون.

- الوقاية من المضاعفات التنكسية العصبية:

كونه غني بحمض جاما أمينوبوتيريك، لذا استهلاكه يساهم في الوقاية من الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

- النوم بشكل أفضل:

كما يعزز الميلاتونين، وهرمون النوم الموجود في الأرز البني، على تحسين جودة النوم، وتهدئة الأعصاب.

- منع حصوات المرارة:

حصوات المرارة ناتجة عن الكمية الزائدة من الأحماض الصفراوية، لذلك تعمل الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الأرز البني على خفض مستوى الأحماض الصفراوية المفرزة من الأمعاء، إلى جانب تعزيز حركة الطعام ، مما يقلل من فرص تكوين حصوات المرارة.

- عظام أكثر صحة:

يؤدي احتوائه على عنصر المغنيسيوم، والذي يعتبر من العناصر الغذائية الحيوية اللازمة للحفاظ على صحة العظام إلى جانب فيتامين د والكالسيوم، في منع وعلاج هشاشة العظام واضطرابات العظام الأخرى.