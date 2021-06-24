من مرضى البهاق لضحايا العنف ضد المرأة.. «هند» توعي النساء بـ«المكياج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جروح غائرة ودماء جافة ودموع رسمت طريقها على الوجه بجوار آثار الضرب المبرح.. علامات عديدة على ما تعانيه عدة سيدات من العنف الزوجي والأسري، الذي يترك بصماته المؤلمة في روحها، حتى بات كوباء مجتمع تفشي بين الكثير من البيوت، وجسدتها بمهارة عبر أدوات التجميل، هند البنا.

هند تجسد معاناة العنف ضد المرأة بالمكياج في 20 دقيقة

«رغم بشاعة المنظر، بس ده كله ميكب وممكن يتمسح في دقايق، لكن كل ست بتعيش الأذى ده مش بيتمسح من جواها».. كلمات مؤثرة خرجت من تجارب عديدة شهدتها الميكب آرتست هند البنا، دونتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأرفقتها مع مجموعة صور وثقت بها معاناة الكثير من السيدات ضحايا العنف، أرادت من خلالهم تحفيزهن على رفض أن يقعن فريسة لتلك الأزمة باستمرار.

لم تتعرض خبيرة التجميل وخريجة كلية التجارة بجامعة عين شمس لتلك المعاناة، لكنها كانت شاهدة عليها بين عدد من أصدقائها وأقاربها، والمنشورات العديدة التي يعج بها «فيس بوك»، «من لما اتولدت وبيتكلموا في القضية دي، بس ولا الراجل بطل يضرب ولا الستات بطلوا ينضربوا، فأنا شايفة إن الحل عند الستات بأنهم لازم ياخدوا موقف بدون هد بيتها وتبقى قوية علشان يعملها الراجل حساب».

استغرقت تلك الجلسة التي جسدت فيها «هند» المعاناة، حوالي 20 دقيقة، وضعت فيها بنفسها الميكياج على وجهها، حيث استعانت فيها بـ«الإيشادو» لمحاكاة آثار الضرب، و«الإيلينر» لصناعة الجرح الغائر، بالإضافة إلى عجينة الميكب لتجسيد الجروح بالوجه.

قبل تجسيد معاناة المرأة.. هند توعي بالمكياج بشأن مرضى البهاق

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تطوع فيها المديرة بإحدى شركات إدارة المطاعم، المكياج من أجل نشر رسالة توعوية بين السيدات، حيث سبقها حملة لدعم مرضى البهاق، ووضعت مكياج للعديد من الفتيات اللاتي يعانين من ذلك المرض المناعي، ووحمة الوجه، وأردن إخفائه تماما، رغم رؤيتها أنه جزء من جمالهن.

على مدار حوالي ساعة ونصف، استعانت فيها بكل درجات الكونتور، تمكنت من محاكاة مرضى البهاق، وخاصة خبيرة التجميل والإعلامية لوجين صلاح، لتوعية الفتيات بشأن ذلك المرض وكسر محاولات التنمر ضدهن، وتأكيد أنه «في الاختلاف تميز».

كما تأمل هند البنا أيضا الاستمرار في تلك الحملات التوعوية لدعم النساء في مختلف المجالات، حيث تستعد لجلسة جديدة من أجل مرضى الحروق لنشر الوعي بشأنهم والتعامل الصحيح معهم، فضلا عن أنها تحرص في الوقت نفسه على محاكاة الشخصيات الفانتازية مثل «ماليفيسنت» للنجمة الأمريكية إنجلينا جولي.