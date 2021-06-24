الامارات | علامات نقص فيتامين B12 في الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نقص فيتامين B12 في الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نبهت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من مخاطر نقص فيتامين B12 في الجسم،

وأوضحت في تقرير صادرعنها مجموعة من الأعراض التي تشير إلى وجود نقص هذا الفيتامين المهم في الجسم ، ومن أبرز هذه الأعراض والعلامات "الجلد الباهت" وملاحظة وجود تغير في لون البشرة، ومن الأعراض النموذجية الأخرى، "سماع أصوات من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي"، أو ما يُعرف هذا باسم طنين الأذن، وهو عندما تعتقد أنه يمكنك سماع شيء لا يسمعه أي شخص آخر، وتسمع هذه الأصوات في إحدى الأذنين أو كلتيهما. بحسب "روسيا اليوم".

وهناك دليل آخر على نقص فيتامين B12، هو عندما تصاب بقرح الفم. وتظهر القرح في داخل الفم، وأبرزها على الخدين أو الشفتين، أو حتى اللسان. ويمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 على العينين، حيث يمكن أن يسبب "اضطرابا في الرؤية".

ويمكن عكس العديد من الأعراض إذا عولجت مبكرا بما يكفي باستخدام مكملات فيتامين B12، ولكن كلما تركت الأعراض لفترة أطول، أصبحت أكثر ديمومة.

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