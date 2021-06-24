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الامارات | لأسباب غير معروفة..إطفائي يفتعل حرائق في الكويت

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الجهات الأمنية في الكويت بإلقاء القبض على مواطن يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، كان يقوم بافتعال الحرائق في منطقة صباح السالم، لأسباب غير معروفة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وتفاصيلا، وردت عده بلاغات عن حرائق يقوم بافتعالها شخص يقود سيارة رباعية في منطقة صباح السالم، وبعد الانتقال الى موقع أحد البلاغات تم ضبطه بموجب المواصفات والعثور على المواد التي تساعده في افتعال الحرائق وتمت إحالته للمباحث.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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