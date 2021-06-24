الامارات | لأسباب غير معروفة..إطفائي يفتعل حرائق في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب غير معروفة..إطفائي يفتعل حرائق في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الجهات الأمنية في الكويت بإلقاء القبض على مواطن يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، كان يقوم بافتعال الحرائق في منطقة صباح السالم، لأسباب غير معروفة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وتفاصيلا، وردت عده بلاغات عن حرائق يقوم بافتعالها شخص يقود سيارة رباعية في منطقة صباح السالم، وبعد الانتقال الى موقع أحد البلاغات تم ضبطه بموجب المواصفات والعثور على المواد التي تساعده في افتعال الحرائق وتمت إحالته للمباحث.

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