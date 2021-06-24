جورجينا وياسمين صبري.. خناقة افتراضية بين الثنائي: كوني نفسك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التشابة الشديد في لوك ياسمين صبري وعارضة الأزياء والراقصة الإسبانية جورجينا رودريجيز‏، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، جعلهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فتارة تتصدر ياسمين صبري بـ لوك يشبه جورجينا، وتارة أخرى تتصدر جورجينا بنفس لوك ياسمين صبري، وبالتزامن مع هذا الأمر، ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم البعض أنها منسوبة للسيدتين، وتوجه كل منهما رسائل افتراضية أو منشورات للأخرى، ووجدت تفاعلا كبيرا وتداولا بين المتابعين.

جورجينا وياسمين صبري.. خناقة افتراضية

ووجه الحساب المنسوب عبر «فيسبوك» لـ جورجينا، رسالة إلى الفنانة ياسمين صبري، من خلال صورة لها من منزلها وهي ترتدي ملابس كاجوال، ودونت عليها «كوني نفسك وليس أنا»، وقامت بعمل تذكير «تاج» للحساب الرسمي الخاص بالفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد حديث متابعيهما عن التشابه بينهما من حيث الإطلالات وقصات الشعر.

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وتصدر اسم الثنائي جورجينا رودريجيز وياسمين صبري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بسبب مقارنات بينهما من خلال مجموعة صور نشرتها ياسمين عبر حسابها على «إنستجرام» كالمعتاد، ظهرت خلالها بإطلالات يراها الجمهور أنها تتشابه مع إطلالات جورجينا ودار الحديث حول التشابه بينهما.

واعتادت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا على الظهور بملابس وقصات جعلت متابعيها يدخلوها في مقارنات مع زوجة رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وبسبب كثرة هذه الصور ردد البعض أنها تقوم بتقليدها.

وفي آواخر العام الماضي 2020، ظهرت ياسمين صبري، بنيولوك مماثل لزوجة كريستيانو، وحرصت على ارتداء قميص باللون الأبيض الغامق داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج خفيف وتسريحة شعر مشابهة لجورجينا، بعد أيام من إطلالة جورجينا التي اختلفت في تفاصيل بسيطة جدًا، حيث التقطت الأولى صورة لها في منزلها.

ومع تعدد ظهور ياسمين بطريقة تتشابه مع جورجينا، تفاعل الجمهور معها وأطلقوا عليها لقب «جورجينا الغلابة»، دون الالتفات إلى أن زوجة نجم كرة القدم البرتغالي قلدت الفنانة ياسمين صبري في 3 إطلالات مختلفة أيضًا.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كانت مشاركتها في مسلسل «فرصة ثانية»، والذي عرض في الموسم الرمضاني للعام الماضي 2020، مع نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وسارة الشامي ونهال عنبر وأشرف ذكي وإدوارد وأحمد الشامي، وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.