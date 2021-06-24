إطلالة بسنت شوقي على السجادة الحمراء تثير الجدل.. «مش قادرة تتنفس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورهما الأول بعد زفافهما منذ أسبوعين تقريبا، على السجادة الحمراء بإحدى الحفلات الكبرى.

إطلالة بسنت شوقي ومحمد فراج

وخلال حضور الثنائي، الحفل السنوي لصالح إحدى المجلات الشهيرة، أطلت «بسنت» مرتدية فستان أبيض طويل ذو حمالات رفيعة، فيما ظهر «فراج» ببدلة سوداء.

سخرية من إطلالة بسنت شوقي

وسرعان ما لاقت صور الثنائي تداولا واسعا، وأثارت الجدل بين العديد من متابعي بسنت شوقي، وذلك بسبب الظهور الواضح لـ«الكورسيه» الذي كانت ترتديه أسفل الفستان، إذ جاء من بين التعليقات، «لابسة مشد»، «مش عارفة تتنفس»، «المشد باين»، «الكورسيه هيموتني».

أول رد فعل من بسنت شوقي بعد زفافها

بمجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبرت الفنانة بسنت شوقي، عن سعادتها العارمة عقب احتفالها بزفافها على الفنان محمد فراج، وسط حفل كبير ضم نخبة من مشاهير الفن ونجوم المجتمع.

أول صورة بعد الزفاف

وشاركت بسنت شوقي متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة جمعتها بزوجها محمد فراج، خلال جلسة تصويرهما قبيل عقد القران.

وفي الصورة، ظهرت «بسنت» مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة، ذو بطانة طويلة شفافة، من منطقة الكتفين والأسفل، وأرفقت تعليقا ساخرا: «الحمد لله اتفك كربي».

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وكان تصدر حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب احتفالهما بعقد قرانهما، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمحافظة القاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ونخبة كبيرة من مشاهير وصناع الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فراج وبسنت، من بينهم أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى وغيرهم.