بينها اللانشون والسكريات.. احذر أطعمة تقلل المناعة في مواجهة كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مواجهة فيروس كورونا المستجد تعتمد على مناعة قوية في المقام الأول، وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها تماما لأنها تضعف أو تقلل المناعة، خاصة إذا كنت لم تحصل على اللقاح بعد، لذا يجب تجنب بعض الأطعمة خاصة التي تحتوي على الكثير من السكريات، وكذلك الأطعمة المصنعة، وبعض المشروبات ومن بينها المشروبات الغازية، وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تضعف جهاز المناعة، بحسب موقع health line.

أطعمة تضعف المناعة ضد كورونا يجب تجنبها

الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح

الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على الملح تقلل من كفاءة الجهاز المناعي، ويجعل من الصعب على الجسم مقاومة الفيروسات، وأوصت منظمة الصحة العالمية، البالغين، باستهلاك نحو ملعقة صغيرة واحدة أو 5 جرامات يوميا من الملح.

الأطعمة التي تحتوي على السكر

كما يعتبر السكر أكثر ما يمكن أن يضعف جهاز المناعة، حيث أن تناول ملعقة سكر واحدة تضعف جهاز المناعة بمقدار 50% لمدة 6 ساعات، وذلك لأنه وبشكل عام يقلل من قدرة الجسم على التصدي للجراثيم ومسببات الأمراض المختلفة.

منع المشروبات الغازية

واحدة من أكثر الأشياء التي تقلل من قدرة جهاز المناعة، هي المشروبات الغازية، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر الذي تضعف جهاز المناعة.

الأطعمة المصنعة واللانشون والسوسيس

يعتبر اللانشون، وأي لحوم مصنعة أخرى، مثل السوسيس والبلوبيف، وكذلك اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، تقلل من مناعة الجسم بشكل كبير، ويجب تقليلها أو منعها.

الحلويات مثل البسكويت والبطاطس الشيبس

وتعتبر الحلوى المغلفة مثل البسكويت، والبطاطس الشيبس، من الأطعمة التي تقلل المناعة، وتحتوي الحلويات والعصائر المعلبة على نسبة عالية من السكر، لذلك فإن الإكثار من تناولها يضر بمناعة الجسم.

الأطعمة الدهنية تقلل المناعة

يجب الابتعاد عن تناول المقليات، واللحوم الغنية بالدهون، لأنها تضعف المناعة، ويمكن استبدالها بالبقوليات مثل العدس والفاصوليا والأطعمة الاخرى الغنية بالبروتين.