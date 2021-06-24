الامارات | فقدان 17500 مصاب بالخرف باليابان في عام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 17500 مصاب بالخرف باليابان في عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال تقرير إخباري اليوم الخميس أنه قد تم خلال العام الماضي الإبلاغ عن فقدان أكثر من 17 ألفا و500 شخص مصابين بالخرف في اليابان، في رقم قياسي جديد.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الشرطة الوطنية القول، إن ثمة 17 ألفا و565 شخصا تم تشخيص إصابتهم، أو الإشتباه في إصابتهم بالخرف، فقدوا في عام 2020.

ويأتي العدد - الآخذ في الارتفاع منذ عام 2012 - بزيادة قدرها 86 شخصا عن العام السابق.

ويقول المسؤولون في وكالة الشرطة الوطنية إن هناك 527 شخصا من بين هؤلاء المفقودين لقوا حتفهم، كما سقط بعضهم ضحايا لحوادث السير، فيما لم يتم العثور على 214 منهم في العام الماضي.

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