الامارات | عروس أردنية تحمل الحزام الأسود تعتدي على عريسها فيطلقها ثاني أيام الزفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس أردنية تحمل الحزام الأسود تعتدي على عريسها فيطلقها ثاني أيام الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلعت امس مشاجرة بين عائلتين في العاصمة الأردنية عمان بعد قيام عروس بضرب عريسها بعد يوم واحد من زفافهما نتيجة تهديده لها بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء.

وبحسب موقع سرايا الإخباري الأردني وشهود عيان فإن العروس لم تتقبل تهديد زوجها لها حيث بادرت هي بضربه وتسببت له بجروح مختلفة في جسده. ليقوم العريس بإبلاغ عائلته بذلك وليجتمع ذوو ‏العائلتين وتتسع المشاجرة بينهما للضرب في الشارع والتي انتهت بتدخل بعض المارة والجيران بعد أن قام الزوج بطلاق زوجته التي تبين فيما بعد أنها تحمل الحزام الأسود في الكراتيه.

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