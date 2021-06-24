لماذا تشعر الحامل بالحموضة أغلب الوقت.. هل له علاقة بشعر الجنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتعرض الحامل للكثير من المفاهيم والمعلومات المغلوطة، وتكثُر الأقاويل والتفسيرات حول ما تشعر به من إعياء وتعب خلال هذه الفترة، ومن ضمن المشكلات التي تعاني منها خاصة في شهورها الأخيرة هو الحرقان والحموضة العالية.

وقد يفسر البعض ذلك بأن له علاقة بشعر الجنين، وتفسيرهم بأنه كلما زاد الحرقان دلّ على كثافة شعر المولود، وهو ما نفاه الدكتور عمر حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بطب قصر العين، أثناء حواره بالبث المباشر لـ"الخليج 365"، موضحا السبب العلمي لشعور الأم بالحرقان والحموضة العالية في فترة الحمل، كالتالي:

- إبطاء عملية الهضم لصعود كمية كبيرة من السائل الحمضي من المعدة إلى المريء، وبالتالي تشعر المرأة بالحرقة، وذلك نتيجة ارتخاء الصمام بين المعدة والمريء.

- مع التقدم في شهور الحمل يزداد حجم الجنين، وبالتالي يزداد حجم الرحم ويتمدد بشكل أكبر، فيضغط على المعدة ويقلص حجمها ويدفع السائل الحمضي لأعلى ليصل إلى المريء فتشعر الأم بالحموضة والحرقان.

- النظام الغذائي الذي تتبعه الأم يؤثر على الحرقان أيضا، لذا يجب تناول وجبات صغيرة في أوقات مختلفة، "تقسيم الوجبات"، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية.

- تجنب الأكل قبل النوم مباشرة، والنوم على مخدتين مرتفعتين حتى لا يعود السائل الحمضي بسهولة أثناء النوم.

- في حالة زيادة الحرقان والحموضة لدرجة يصعب على الحامل تحملها، يجب استشارة الطبيب وتناول الأدوية المناسبة والآمنة لصحة الحامل وجنينها.