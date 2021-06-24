كيف تجعلين شعرك طويلا وكثيفا في 30 يوما؟.. 10 خطوات تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بين الحين والآخر نبحث عن طرق للحصول على شعر طويل لامع، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها للحصول على شعر طويل وكثيف في 30 يوما، كما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

1- تقليم الأطراف المتقصفة:

لا يؤدي تقليم شعرك إلى التخلص من الأطراف المتقصفة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة شعرك، وعدم وجود نهايات متقصفة يعني أن الضرر لن ينتقل إلى الجذور.

2- لا تتخلى عن وضع البلسم:

البلسم له آثار مفيدة فورية على شعرك، بخلاف ذلك، فإنه يحمينا أيضًا من تلف المنشفة وهو الضرر الناتج عن لف شعرنا المبلل بمنشفة.

3- الحصول على مساعدة من بعض المكونات السحرية:

يمكنك تطبيق بعض المكونات مباشرة على الشعر وفروة الرأس، على سبيل المثال، يعمل عصير البصل والثوم وخل التفاح وحليب جوز الهند على تغذية الشعر وتحسين نموه، فهو لا تساعد فقط في النمو، ولكنها تساعد أيضًا في الصحة العامة لفروة رأسك وشعرك.

4- التغذية الأسبوعية من خلال الزيت:

يجب اتباع قناع الشعر أو تزييته أسبوعيًا، هذا مهم إذا كنت ترغب في زيادة نمو الشعر، ويساعد هذا أيضًا الشعر على الاحتفاظ بالدهون الأساسية، ما يجعله أكثر صحة.

5- استبدل غطاء الوسادة القطني بأخرى من الحرير:

هذا تغيير سهل يمكنك إجرائه للمساعدة في نمو الشعر، لذا بدلًا من الأغطية القطنية، قم بالتبديل إلى وسادات الحرير أو الساتان التي لوحظ أنها تعزز نمو الشعر، والسبب في ذلك هو أن نعومة الحرير والساتان أفضل لشعرك على عكس القطن، ولا يتسبب الحرير أو الساتان في الاحتكاك، ما يجعل شعرك أقل تشابكًا، وبهذه الطريقة، يكون تكسر شعرك أيضًا في حده الأدنى.

6- الطريقة الصحيحة لتجفيف شعرك بعد غسله:

بغض النظر عن مدى نعومة المنشفة، ستساهم دائمًا في إتلاف شعرك الرطب الرقيق، وغالبًا ما تقوم النساء بلف شعرهن بعد الغسيل، وهو أمر لا ينصح به بالتأكيد لأنه قد يتسبب في تلف خيوط الشعر أثناء تشابكها في الألياف المنسوجة للمنشفة.

لذا إذا كنتي تريدين زيادة طول شعرك حاولي الابتعاد عن أدوات تسخين الشعر، مثل مجففات الشعر ومكواة الفرد، حيث يتسبب أي نوع من الحرارة في تلف شعرك ويمكنك استخدام مجفف الشعر بعد أن يجف شعرك بنسبة 60٪ على الأقل بشكل طبيعي، ويجب أيضًا استخدام بخاخ حماية الشعر قبل استخدام مجفف الشعر.

7- دع شعرك يتنفس:

يجب تجنب لف الشعر بإحكام شديد، حيث يمكن أن يتسبب هذا الشد غير الضروري في حدوث انشقاقات وكسر، ويميل الشعر أيضًا إلى الإصابة بالعدوى الميكروبية التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف نمو الشعر، لذلك من المهم الحصول على علاجات مضادة للميكروبات من وقت لآخر للسماح للشعر بالنمو دون أي عائق.

ومن الأمور المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها تغطية شعرك عند الخروج، حيث يمكن أن تسبب حرارة الشمس ضررًا سيئًا لشعرك تمامًا مثل بشرتك لذا ارتدي قبعة.

8- نظامك الغذائي مهم:

لاحظ العلماء أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يعزز نمو الشعر، على وجه الخصوص، ينصح بالمكونات الغذائية الغنية بالبيوتين أو فيتامين هـ، والتي تعمل كوقود للجسم وتميل إلى المساعدة في عملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات والأحماض الأمينية وتساعد على رفع مستوى البروتين في الجسم، وهذا بدوره يساعد الشعر إلى حد كبير حيث يتكون الشعر من البروتين، وتشمل الأطعمة الغنية بالبيوتين هي الحليب والجبن والبيض وجميع أنواع المكسرات والكبد والسردين والسلمون والقرنبيط والأفوكادو.

9- لا تغسليه كثيرا:

ليس من الجيد أن تغسل شعرك كثيرًا، بالرغم من أن الشعر النظيف ينمو بشكل أسرع، ولكن في نفس الوقت، فإن غسله بانتظام لن يجدي نفعا، كما أن غسله يوميًا يمكن أن يجعله جافًا ويساعده على فقدان زيوته الأساسية الطبيعية، لذا يُنصح أيضًا بتدليك شعرك بلطف وسهولة أثناء غسله وتمشيطه بعد ذلك.

10- امزجي عصير البصل مع زيت جوز الهند:

فوائد عصير البصل لإعادة نمو الشعر معروفة جيدًا، وثبت أن عصير البصل فعال في علاج داء الثعلبة، كما أنه ينظم دورة نمو الشعر ويعطي تغذية مباشرة لبصيلات الشعر.

وعندما يخلط عصير البصل مع زيت جوز الهند تتضاعف الفوائد، حيث يساعد زيت جوز الهند على الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية الموجودة في خصلة الشعر، وبالتالي منع الجفاف.

كما يعتبر زيت جوز الهند أيضًا مصدرًا غنيًا لفيتامين E وحمض اللوريك، وإذا لم تتمكنين من العثور على زيت جوز الهند، يمكنك أيضًا استخدام زيت اللوز أو الخردل.