إطلالات صيفية منعشة من كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - تتميّز إطلالات النجمة كارلا حداد بأناقتها اللافتة وفرادة ذوقها. هي من النجمات اللواتي يتمتعن بجسم رشيق ومتناسق، يسمح لها باختيار التصاميم التي تريدها. وفي جولة على أحدث إطلالات كارلا حداد التي شاركت بها متابعيها على إنستغرام، لفتتنا خياراتها الصيفية المنعشة التي بإمكانك أن تستوحي منها إطلالاتك الخاصة هذا الموسم.

فستان من القطن

في هذه الإطلالة اختارت كارلا فستاناً مصنوعاً من القطن الناعم، مزيّناً ببعض الخيوط عند جزئه السفلي، ونسّقت معه إكسسوارات بألوان منعشة حيث حملت حقيبة باللونين الأخضر والأصفر وانتعلت حذاء بتصميم رياضي. هذه الإطلالة مناسبة لمشاويرك النهارية او مشاوير الشاطئ.

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إطلالة زهرية

كارلا حداد- الصورة من حسابها على انستغرام

قد لا يكون اللون الزهري لونك المفضّل ولكن إطلالة كارلا حداد هذه ستجعلك تبدّلين رأيك بالتأكيد. نسّقت كارلا توب باللون الزهري الفاتح جداً، مزيّنة ببعض الرسوم، مع سروال باللون الزهري بدرجة داكنة. وانتعلت حذاء بدرجة السروال نفسها. هذه الإطلالة الزهرية بالكاملة التي اختارتها كارلا زادت من أنوثة مظهرها ورقّته.

إطلالة منعشة بالأبيض

كارلا حداد- الصورة من حسابها على انستغرام

يعتبر اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تختارها السيدة في فصل الصيف لما له من تأثير إيجابي على الإطلالات. فهو لون نقي ومنعش، يزيد من حيويّة الإطلالة وجاذبيتها، وقد اختارته كارلا على فستان طويل خلال مشوار إلى الشاطئ ونسّقت معه قبّعة من القشّ مع أقراط من عرق اللؤلؤ بتصميم لافت.

إطلالة بالجمبسوت

كارلا حداد- الصورة من حسابها على انستغرام

جمبسوت رياضي من أديداس، بتصميم ضيّق ومطبّع بالورود اختارته كارلا خلال إحدى جلساتها التصويرية. هو تصميم جريء وأنيق في الوقت نفسه، ولأن كارلا تتمتّع بجسم رشيق فقد كانت إطلالتها ناجحة خاصة أنها نسّقتها مع حقيبة من العلامة نفسها والنقوش نفسها، وانتعلت حذاء بالكعب العالي لتُحدث تناقضاً جذاباً في طلّتها.

فستان أصفر مطبّع

كارلا حداد- الصورة من حسابها على انستغرام

هي إطلالة صيفية بامتياز! فستان باللون الأصفر المطبّع بالأزهار بتصميم لافت عند الكتفين وطول يغطي الركبتين، اختارته كارلا في إحدى جلساتها التصويرية، ومنحت إطلالتها المزيد من الانتعاش من خلال اختيار تسريحة الشعر المرفوع وأقراط بتصميم الأزهار الملوّنة.

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