كيفية تنسيق بنطلون واسع للمحجبات 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - البنطلونات القصيرة الواسعة تتصدر صيحتها موضة الصيف في كل عام، ولا داعي للقلق؛ فلا يوجد أسهل من تنسيقه مع الحجاب، فالأمر يحتاج منك فقط إلى بعض الحيل البسيطة لتظهري بأسلوب محتشم مريح وأنيق يليق بمختلف إطلالاتك.

شيماء محمد باطلالة رسمية للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام

كيفية تنسيق بنطلون واسع قصير للمحجبات:

شيماء محمد بتنسيق البنطلونات الواسعة لمظهر عملي

ندى كامل بإطلالات البنطلون القصير الواسع

مي منير بإطلالات عملية

آية أحمد بإطلالات الألوان الحيادية

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شيماء محمد بتنسيق البنطلونات الواسعة لمظهر عملي

شيماء محمد باطلالة صيفية بالبنطلون القصير الواسع -الصورة من حسابها على الانستغرام

شيماء محمد، بلوغر مصرية مؤثرة في مجال الأزياء والموضة، تلجأ لتنسيق الكثير من الخيارات بأسلوب متجدد مناسب للمحجبات، ومنه اعتمدت صيحة البنطلون الواسع ليناسب مختلف المشاوير؛ حيث تأنقت في إطلالة رسمية للسهرة ببنطلون سماوي واسع وقصير مع قميص أبيض ومعطف طويل بذات تصميم البنطلون، وأكملت مظهرها بحجاب بنفسجي واكسسوارات بيضاء، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطلوناً أبيض واسعاً مع قميص بنفسجي مصمم بخصر ضيق وأكمام من المطاط، وزينت الإطلالة باكسسوارات باللون الأبيض، وفي إطلالة صيفية عصرية اختارت بنطلوناً بخصر عالٍ باللون الأسود مع بلوزة بيضاء وقميص برتقالي مطبع، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأسود.

ندى كامل بإطلالات البنطلون القصير الواسع

ندى كامل باطلالة صيفية بالبنطلون القصير الواسع -الصورة من حسابها على الانستغرام

تلجأ الاستايلست المصرية، ندى كامل، لصيحة البنطلون الواسع القصير مع البليزر لإطلالة عصرية وأنيقة، ومنه ارتدَتْ بنطلوناً من الجينز الأبيض الواسع وتيشيرت فسفورياً بدرجة صارخة، مع بليزر وحذاء بكعب باللون الأزرق الصارخ لأناقة عصرية، وظهرت ببليزر كاروهات مع تيشيرت برتقالي وبنطلون أبيض واسع لخيار مواكب للموضة، وفي الخيار الثالث أطلت ببنطلون أبيض واسع مع تيشيرت رمادي مزين بقلادات ذهبية متعددة وبليزر أصفر مميز أكملته باكسسوارات حيادية الألوان.

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مي منير بإطلالات عملية

مي منير باطلالة البنطلون الواسع القصير -الصورة من حسابها على الانستغرام

اعتمدت مدونة الموضة المصرية، مي منير، عدة إطلالات عملية بالبنطلون الواسع، فمنها تألقت ببنطلون واسع وبليزر منقط باللون السومو مع تيشيرت أبيض وحجاب أحمر ناعم، وتجملت في الإطلالة الثانية ببلوزة سوداء بخصر مطاطي ضيق ومطبعة بالزهور مع بنطلون أسود واسع واكسسوارات حيادية الألوان.

آية أحمد بإطلالات الألوان الحيادية

آية احمد باطلالة رسمية حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام

تفضل الكثيرات من النساء اعتماد الأسلوب حيادي الألوان لمظهر يليق بمختلف الإطلالات، ومنه نسقت آية أحمد بنطلوناً من الجينز الأزرق المزين بحزام أسود من الجلد مع تيشيرت وقميص باللون الأسود، وأكملت اللوك باكسسوارات بيضاء، واختارت في الإطلالة الثانية تيشيرت أبيض مخططاً عرضياً بالأسود مع بليزر أبيض وبنطلون أسود واسع، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية الألوان.

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