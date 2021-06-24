كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - يحضر الباتشولي في عدد هائل من العطور النسائية والرجالية؛ فهو يضفي على العبق هالة من الغموض الخشبي، ويُكسبه إحساساً مُذهلاً من العمق، فيجعله يلتصق بالجسد وكأنه بات جزءاً لا يتجزأ من البشرة، فتعرفوا معنا على أجمل عطور الباتشولي المناسبة للصيف.



أجمل عطور الباتشولي لصيف 2021





عطر باتشولي إمبريال من ديور Dior

عطر باتشولي إمبريال من ديور Dior



تنقلك هذه التركيبة المكثفة من علامة ديور Dior الفرنسية إلى الشرق الأقصى الغامض برائحتها المظلمة والساحرة؛ حيث تمتزج رائحة الباتشولي المغلفة بالدخان الغامض مع الخشب والكزبرة الحارة ليناسب مُحِبَّات الروائح المميزة واللافتة.

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عطر باتشولي أبسولوت من توم فورد Tom ford

عطر باتشولي أبسولوت من توم فورد Tom ford



عطر باتشولي أبسولوت هو العطر الأجمل من توم فورد Tom ford، ويمتزج برائحة عبير الباتشولي العصري ليجسِّد أعماقاً آسرة تحيطها جوانب متنوعة من الغموض، ويضم العطر رائحة زيت الباتشولي مع قلب الباتشولي والروزماري ونبات السيبريول والعنبر والجلود؛ ليمنحك رائحة مميزة ولطيفة تناسب أجواء الصيف.

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عطر باتشولي من بيري كاترا Pierra katra

عطر باتشولي من بيري كاترا Pierra katra



يضمُّ عطر باتشولي من بيري كاترا Pierra katra في مقدمته رائحة البرغموت واليوسفي، ويحتوي قلب العطر على مزيج مميز من القرفة والكزبرة والورد، فيما تتكون قاعدة العطر من الباتشولي والدخان والعنبر وأخشاب الأرز وخشب الصندل، بالإضافة إلى رائحة التونكا والفانيليا.

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عطر غرور عود باتشولي من إبراهيم القرشي Ibrahim alqurashi

عطر غرور عود باتشولي من إبراهيم القرشي Ibrahim alqurashi



من أبرز منتجات عطور إبراهيم القرشي اخترنا لكُنَّ عطر غرور عود باتشولي، والذي يضمُّ رائحة مميزة تجمع بين البرغموت والعود والباتشولي؛ حيث تضم مقدمة العطر مزيجاً ناعماً من رائحة الأزهار والبرغموت، ويضم القلب رائحة العود والبخور، فيما تأتي القاعدة بمزيج من الباتشولي ودهن العود؛ لتمنحك رائحة فخمة ومذهلة.

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عطر باتشولي آروماتيك من ميزون لانكوم

عطر باتشولي آروماتيك من ميزون لانكوم



تقوم ميزون لانكوم بتركيب عطور تعبِّر عن العاطفة، وتُستوحى من حبنا لأجمل المواد الخام، لتشكِّل مزيجاً لافتاً وعصرياً يرافقك في جميع أيامك، وهذا العطر ارتكز على مجموعة الغابات المتضخمة من عبق الباتشولي مصحوبة بروائح ترابية لنجيل الهند، في تناقض مذهل مع النفحات الخضراء للميرمية، لتمنحك أسلوباً مختلفاً.

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