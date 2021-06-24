لايف ستايل

الامارات | لبنانيون يوقفون شاحنة حليب ويوزعونها على المارة

0 نشر
متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يوقفون شاحنة حليب ويوزعونها على المارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت مجموعة من الشبان اللبنانيين امس شاحنة محملة بالحليب، وقاموا بتوزيع حمولتها على المارة.

ووفق صحيفة النهار اللبنانية اوقف الشبان الشاحنة على طريق حلبا - مفرق بلدة ديردلوم عكار، وتسبب توزيع الحليب بازدحام سير.

ويعاني لبنان من ازمة اقتصادية ادت الى انقطاع الحليب والبنزين وسلع اساسية اخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا