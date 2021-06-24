الامارات | لبنانيون يوقفون شاحنة حليب ويوزعونها على المارة

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يوقفون شاحنة حليب ويوزعونها على المارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت مجموعة من الشبان اللبنانيين امس شاحنة محملة بالحليب، وقاموا بتوزيع حمولتها على المارة.

ووفق صحيفة النهار اللبنانية اوقف الشبان الشاحنة على طريق حلبا - مفرق بلدة ديردلوم عكار، وتسبب توزيع الحليب بازدحام سير.

ويعاني لبنان من ازمة اقتصادية ادت الى انقطاع الحليب والبنزين وسلع اساسية اخرى.

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