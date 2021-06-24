استشاري أوعية دموية: وضع الهاتف في الجيب يؤثر على الخصوبة ويسبب عقم الرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

وجه الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب تحذيرا شديد الخطورة للرجال حول وضع الهاتف المحمول في جيب البنطلون، إذ يؤثر ذلك بشكل كبير على جودة الحيوانات المنوية، كما أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالعقم.

وأوضح استشاري القلب والأوعية الدموية عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» أن هناك دراسة بريطانية تم إجراؤها حول ذلك الموضوع، والتي أثبتت أن الرجال الذين يداومون على وضع هاتفهم المحمول بالقرب من منطقة الخصيتين، داخل جيوب البنطلون، معرضون بشكل كبير للإصابة بالعقم.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب إلى أن الدراسة وجدت أن كثرة تعرض الخصيتين للقرب من الهاتف المحمول، يعرض الحيوانات المنوية للترددات الراديوية والإشعاعات الكهرومغناطيسية، التي تنبعث منه.

استخدام الهاتف المحمول بكثرة ليلا يسبب عقم الرجال

ووجدت الدراسة البريطانية التي أصدرتها الأكاديمية الأميركية لطب النوم، أن ضعف الحيوانات المنوية دائما ما يكون مرتبط باستخدام الهاتف والكمبيوتر المحمول في الوقت المتأخر من الليل، إذ أن النتائج الأولية للدراسة أثبتت أن الرجال الذين يحرصون على استخدام الأجهزة الباعثة للضوء، والتي من بينها الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، في وقت متأخرمن الليل وبعد النوم، كانت لديهم الحيوانات المنوية ضعيفة بشكل كبير، وفق «سكاي نيوز».

وأوضح الفريق الذي أجرى التجارب أن هناك صلة وطيدة بين النوم وجودة الحيوانات المنوية، وحرص الباحثون على التأكيد على أن المشاركين الذين ناموا لفترة أطول كان لديهم عدد أكبر من الحيوانات المنوية وحركة أنشط، وأن الأشخاص الذين شعروا بنعاس كبير، كان لديهم نوعية رديئة وضعيفة بشكل كبير من الحيوانات المنوية.

وأضاف الباحثون أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، كان هناك انخفاض في الخصوبة الخاصة بالرجال، مشيرين إلى أنه خلال نفس الفترة الزمنية، ما جعلهم يربطون باستخدام الأجهزة الرقمية على نطاق واسع حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة.