السروال الجينز الأبيض نجم موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل السروال الجينز الأبيض نجم الموضة النسائية في صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تتسم بالبساطة والأناقة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجينز الأبيض يأتي هذا الموسم بأرجل ذات قصة واسعة ليوفر للسيقان حرية الحركة والتهوية الجيدة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق السروال الجينز الأبيض مع قطع فوقية تزهو باللون الأحمر أو تكتسي باللون الأسود لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءا، فيمكنها تنسيق السروال الجينز الأبيض مع قطع فوقية تتألق بدرجات البيج والكريمي.