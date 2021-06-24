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الأعراض الأولية للباركنسون.. تعرف عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بمرض "الشلل الرعاش" المعروف أيضا باسم "الباركنسون" من خلال ملاحظة بعض الأعراض الأولية غير المميزة للمرض.
وأوضحت الرابطة أن الأعراض الأولية للباركنسون تتمثل في اضطرابات الشم وآلام الكتف والذراعين ومشاكل الهضم واضطرابات النوم المصحوبة بحركات شديدة لليدين والقدمين، بالإضافة إلى الكوابيس والاكتئاب.
وفي مرحلة متقدمة من المرض، الذي يهاجم الجهاز العصبي، تظهر الأعراض المميزة له، ألا وهي: الارتعاش (اهتزاز الرأس واليدين والقدمين) وتيبس العضلات وبطء الحركة واضطرابات المشي والكلام.
وللحيلولة دون وصول المرض لمرحلة متقدمة ينبغي أخذ الأعراض الأولية على محمل الجد واستشارة الطبيب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ حيث يمكن إبطاء تقدم المرض والحد من الأضرار، التي تلحق بالأعصاب، من خلال العلاج الدوائي والمواظبة على ممارسة والأنشطة الحركية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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