«وصلة رقص مع موديلز».. فيديو وصور من أغنية عمرو دياب الجديدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول عدد من جمهور الفنان عمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مجموعة من الصور للهضبة، وهو في وصلة رقص مع بعض الفتيات «الموديلز» المشاركات في أحدث أعماله الفنية التي يقوم بتصويرها حاليا في الساحل الشمالي.

وظهر المطرب عمرو دياب خلال الصور والفيديو المتداول وهو يرتدي ملابس كاجوال، حيث ارتدى قميصًا أبيض اللون و«شورت جينز» وهو يردد كلمات أحدث أغانيه ويرقص وسط مجموعة من «الفتيات»، بينما أظهر الفيديو مشاهد من كواليس تصوير أغنية الهضبة الجديدة «أول ما اتقابلنا» التي يطرحها خلال الأيام المقبل، وتوسط الهضبة مجموعة من الموديلز على شاطئ البحر.

وشهدت قبة Jeddah Super Dome وهي القبة الأكبر في العالم آخر حفلات الفنان عمرو دياب والتي تم افتتاحها بالسعودية مؤخرًا ليكون حفل الهضبة هو الأول فيها وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خلال الحفل منها «يا أنا يا لا»، و«أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

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واحتفل الفنان عمرو دياب بإطلاق عطره الجديد الذي يحمل اسمه بأحد الفنادق الشهيرة بإمارة دبي بدولة الإمارات، وقد تجمهر حوله عدد من المعجبات ليلتقطن صورة تذكارية معه، حيث حقق الإعلان مشاهدات وصلت إلى 300 ألف مشاهدة، وظهر خلال الإعلان مع 4 فتيات أخريات.

وأثار الهضبة فضول جمهوره ومتابعيه خلال الفترة الماضية لمعرفة سعر منتج العطر الذي يحمل اسمه والذي احتفل بنزوله في الأسواق بفندق الفورسيزون في دبي، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، إذ تداولوا سعره، ما بين 150 - 200 دولار أي ما يعادل 2250 جنيها تقريبا، ولكنه لم يطرح رسميا.

بينما حقق إعلان عطر عمرو دياب قرابة ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب» وشارك معه عدد الموديلز ضمنهن إنجي كيوان، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب انتشار صور تجمعها بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي.