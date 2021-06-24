السكر الصناعي يمكن أن يؤذي الحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعلم أغلب أصحاب الكلاب أن الشوكولاتة والعنب مسممين للحيوان. ومن المواد الشائعة التي يعلم القليلون أنها يمكن أن تؤذي حيوانهم الأليف بدائل السكر مثل الإكسيليتول.

يمكن أن يؤدي السكر الصناعي إلى نقص سكر الدم في الكلاب خلال 30 إلى 60 دقيقة، بحسب تحذير الطبيبة البيطرية تينا هولشر من منظمة أكتسيون تير الألمانية المعنية بحقوق الحيوان.

وعلى عكس الإنسان، مثل تلك المواد تسبب زيادة سريعة في الإنسولين في الكلاب الأمر الذي يخفض كمية السكر الحقيقي في مجرى الدم لديهم. وعلى حسب الكمية التي تم تناولها، يمكن أن يعاني الكلب من التشنجات وفشل الكبد والغيبوبة أو في أسوأ الحالات الوفاة.

وعلى حسب كمية الإكسيليتول، فأن ثلاث قطع من العلكة الخالية من السكر كافية لقتل كلب متوسط الحجم. وإذا ما تناول الكلب أكثر من 1ر0 جرام من الإكسيليتول لكل كيلو من وزن الجسم، فأنه يجب اتخاذ الإجراءات البيطرية لإزالة التسمم التي تحاول وقف بديل السكر من المرور إلى جسم الكلب من الأمعاء.

وفي هذه الحالة، سوف يعطي الطبيب البيطري الكلب حقنة بأسرع ما يمكن للتحفيز على القيء. وبهذه الطريقة يتخلص الكلب من أكبر قد ممكن من المادة السامة.