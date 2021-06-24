الفاشونيستا ياسمين ثروت: أحلم بتأسيس وزارة للموضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفاشونيستا ياسمين ثروت، إنها تعمل في مجال النظارات منذ عدة سنوات بعد فترة طويلة من دراسة السوق، مشيرة إلى أنها تحلم بتأسيس وزارة للموضة من أجل استغلال حب الأجانب لمصر لرؤية المنتجات المصرية المتطورة، خاصة أن هذه المنتجات تعد ضمن القوة الناعمة لمصر.

وأوضحت الفاشونيستا أنها عملت على إنتاج نظارات تناسب السيدة المصرية، لافتة إلى أن الجمهور أقبل على شراء بعض النظارات في فعاليات كرنفال الموضة والأزياء.

وأضافت الفاشونيستا خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc »اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الفنان راغب علامة حرص على مساندة زوجته مصممة الأزياء، وفوجئ الجمهور بحضور علامة، كما حضر أيضا الفنان رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء، وهو الأمر الذي ساعد على الترويج للكرنفال هذا العام.

وأوضحت الفاشونيستا ياسمين ثروت، أن شركة مصر للطيران، ساهمت في تسهيل الحضور الأشخاص من دول الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية مختلفة، وساعد المهرجان في توصيل طبيعة فاعليات الأزياء في مصر.

وأشارت الفاشونيستا ياسمين ثروت، إلى أن بعض نظارات الشمس صالحة للارتداء من قبل الرجال والسيدات في ظل وجود تصميمات جديدة وبأسعار جيدة وخامات تتحمل.

ولفتت الفاشونيستا ياسمين ثروت، إلى أن هناك نجوم كثيرة ارتدوا من تصميمات النظارات الخاصة بها مثل النجم محمد رمضان، والنجمة كندا علوش والمطربة السورية أصالة، والنجم محمد فهمي، والفنان عمرو يوسف والممثل أمير كرارة ومنى زكي ومنة شلبي.