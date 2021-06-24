فتيات السوشيال ميديا يرفضن «likee» بعد واقعة حنين حسام: خطر على المراهقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر تطبيق likee تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل «جوجل»، وذلك عقب صدور حكما بالسجن 10 سنوات لحنين حسام، المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك، على خلفية اتهامها في قضية الاتجار بالبشر، ودعوتها للفتيات لاستخدام تطبيق likee، والتربح من خلاله.

وعقب صدور حكم السجن بـ10 سنوات، خرجت «حنين حسام» في بث مباشر لها لاستعطاف الجمهور حتى تصبح قضيتها قضية رأي عام، بعد أن ظهرت واضعة في يديها «كانيولا»، ما يوحي بأنها كانت مريضة وتعالج بالمحاليل، ولكن على الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لها من البث المباشر، ساخرين من طريقة تركيب الكانيولا بشكل خاطئ في يدها.

ونرصد من خلال هذا التقرير آراء الفتيات في تطبيق likee والتطبيقات المشابهة له في الجروبات والمجموعات الخاصة بالفتيات، كالتالي:

فتيات السوشيال ميديا يرفضون استخدام تطبيق likee

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية «حنين حسام» وحثها الفتيات لاستخدام تطبيق likee، حرصت الكثيرات من الفتيات على إبداء آرائهن في مثل تلك التطبيقات المشابهة، وبعد مطالعة الكثير من التعليقات الخاصة بالفتيات على الجروبات الخاصة بهم، اجتمع عدد كبير منهم على أن استخدام مثل تلك التطبيقات المشابهه، يعرض الفتاة إلى الوقوع في فخ الأفعال غير الأخلاقية، وتقول إحداهن «التطبيقات دي خطر جدا على بناتنا، ولو احنا فاهمين اللي بيحصل في بنات مراهقات مبيفرقوش الصح من الغلط».

وتأتي تلك الأفعال بعد الظهور في لايف للحديث عن أي موضوع مثل ما أشارت له حنين حسام في الفيديو الأخير لها، بعد مرور فترة من الزمن، يكون من السهل عليها الدخول في قضايا غير أخلاقية من خلال المحادثة مع الأشخاص من خلاله.

وبالرغم من اعتراض الكثير من الفتيات على ما فعلته حنين حسام، وما كانت تسعى للتسهيل له، رفض بعضهن الحكم في تلك القضية، معللين ذلك بأن ما يفعله هؤلاء الفتيات لا يختلف كثيرا عن ما يفعله الفنانات، ولكن في النهاية، اتفقت آراء الفتيات على رفض استخدام مثل تلك التطبيقات، التي تجعل الفتيات تقوم بعمل أفعال غير أخلاقية من خلال المحادثات عبر تلك التطبيقات.