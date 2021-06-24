روسية تجوب مدرجات يورو 2020 بلافتة بحثا عن «عريس»: «عاوزة أتجوز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها إحدى المشجعات الروسيات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن قامت برفع لافتة مكتوب عليها «في انتظار الزوج»، خلال حضورها لإحدى مباريات اليورو 2020، وحرصت المشجعة الروسية والتي تدعى «أناستيشا ليوبيموفا» على رفع لافتة طالبة عريس من خلالها، كما أخذت تتجول في شوارع مدينة «بطرسبرج» قبل بدأ مباراة السويد وسلوفاكيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأخذت المشجعة الروسية والتي تدعى «أناستيشا ليوبيموفا»، تتجول في الشوارع قبل بدء المباراة، ممسكة بيدها اليافطة التي أشارت من خلالها إلى أنها تبحث عن زوج لها، كما حرصت على رفع تلك اليافطة حتى يراها المارة، لتعرف بعد ذلك بفتاة اليورو الباحثة عن عريس.

لم تكتفِ المشجعة الروسية «أناستيشا ليوبيموفا» برفع تلك اليافطة والتجول بها في الشوارع قبل المباراة فقط، ولكنها حرصت على التجول بها بين مدرجات المباراة، الأمر الذي جعل صورها تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وعلى نطاق واسع، حتى أصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا تلك الصور التي حرصت المشجعة الروسية على التقاطها في شوارع المدينة المقام بها مباراة السويد وسلوفاكيا، معلقين عليها الكثير من التعليقات التي أشادت بجمالها، فقال أحدهم «أنتي تقفي كده وتختاري من طابور كبير اللي أنتي عايزاه، أنا عايز أروح أشجع في اليورو».

ونشرت المشجعة الروسية تلك الصور الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المتابعين لها على حسابها الرسمي، ما جعل الكثير من المتابعين يرددون حقيقة أنها قامت بفعل ذلك رغبة منها في زيادة عدد المتابعين لها فقط.