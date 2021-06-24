استشاري تغذية يوضح أكثر الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن، ولكن هناك الكثير من الأطعمة التي تزيد من الدهون وتقف عائقا أمام إتمام هذه المهمة.

وتوضح الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية والسمنة، عبر صفحتها الشخصية على "فيسيوك"، أكثر الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن.

1- النشويات، مثل العيش والأرز والمكرونة والبطاطس والمعجنات والكيك.

2- المقليات وخاصة البطاطس المحمرة.

3- المشروبات الغازية حتي إذا كانت صودا دايت فهي تحتوي على سكر الأسبرتام وهو سكر دايت.

4- السكر، إذا تم تناول 3-4 أكواب في اليوم من الشاي أو القهوة مضاف إليهم السكر، فهذا يعادل تناول نصف كيس سكر في اليوم.

5- العصائر، تناول العصائر الفريش جيد ولكن في نفس الوقت يسبب زيادة الوزن، وأيضا العصائر المعلبة.