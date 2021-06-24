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توقعات الأبراج اليوم 24-6-2021: طاقة إيجابية لـ الميزان وصعوبات لـ القوس

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

عندك اليوم الكثير من المهام، فحاول أن تتفرغ لها

برج الثور:

قد تواجه اليوم صعوبة في معرفة أراء من حولك، فلا تشغل نفسك

برج الجوزاء:

لديك اليوم الكثير من الطاقة العاطفية، فحاول أن تستغلها

برج السرطان:

اليوم حولك الكثير من الطاقة السلبية، حاول أن تبتعد عن من ينقلها لك

برج الأسد:

لديك اليوم بعض من المشاكل العاطفية، فحاول أن تعالج الأمور بينك وبين شريكة حياتك

برج العذراء:

يعارض الكثير من الناس مع أهدافك، ولكن لا تقلق

برج الميزان:

لديك طاقة إيجابية كبيرة، حاول أن تستغلها وتحقق أحلامك

برج العقرب:

أصبحت عواطفك في هذه الفترة أكثر حدة، حاول أن تعالج هذا الأمر

برج القوس:

قد تواجه اليوم بعض من الصعوبات في مجال عملك، حاول أن تتحلى بالصبر وتقوم بحلها

برج الجدي:

ستواجه اليوم بعض الاختلافات في وجهات النظر مع أصدقائك، حاول أن تهدأ

برج الدلو:

لديك القدرة اليوم على حل مشاكلك، وهناك قدر كبير من النجاح في مشاريعك

برج الحوت:

هناك الكثير من الأشخاص اليوم يعارضونك، فلا تعاندهم وابتعد عنهم

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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