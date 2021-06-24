ما أسباب ظهور لون غير طبيعي ورائحة سيئة في اللبن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الحليب من المشروبات المفضلة لدى الكبار والصغار، لما له من مذاق لذيذ، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ما أسباب ظهور بعض النكهات والألوان الغريبة في الحليب؟.. هذا ما أوضحته الدكتورة شيرين على زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" بموقع "فيسبوك"، فيما يلي:

- اللون الأحمر أو الدموي:

يصبح هذا اللون بسبب التهاب الضرع في الماشية، أو بسبب جرح في الضرع، بالإضافة إلى سوء استخدام آلات الحلب الآلية

- اللون الأصفر:

يحدث نتيجة نشاط بعض البكتيريا، ويجب أن نفرق بين الأصفر نتيجة تكاثر بكتيري، والأصفر الطبيعي كما في ألبان الأبقار لاحتوائها على صبغة الكاروتين.

- لون اللبن منزوع الدسم يميل الى الأزرق:

ويرجع ذلك إلى أن جزيئات الدهون والبروتينات تعكس كل الأطوال الموجية المرئية المكونة للضوء الساقط عليها، لذا عند نزع هذه الجزيئات من اللبن، فإن جزيئات البروتين تعكس الأطوال الموجية للون الأزرق في الضوء بصورة أكبر، ولذلك يوجد مسحة زرقاء خفيفة في لون اللبن منزوع الدسم.

بعض الأسباب التي ترجع إلى وجود طعم غريب في اللبن:

- الطعم المر:

يرجع ذلك لنمو بعض أنواع من البكتريا المحللة للبروتين أو الدهون.

- النكهة الفاسدة (المتعفنة):

تنتج هذه الرائحة عند تحطيم دهن الحليب بواسطة إنزيم لايبير (Lipase) الموجود طبيعياً في اللبن، ومن أهم أسباب هذه الظاهرة تحريك واهتزاز الحليب لفترة طويلة في أثناء التعبئة والنقل والتفريغ، وأيضا نتيجة التبريد البطيء للحليب.

- الطعم الزنخ:

يحدث ذلك بسبب تحلل اللبن بواسطة انزيم الليبيز، وظهور الأحماض الدهنية، بالإضافة إلى معظم أنواع البكتريا المسببة لهذا الطعم تنمو في حرارة منخفضة

- الطعم الحامض:

يوجد في الحليب نوع من السكر يسمى اللاكتوز(lactose)، وبعض البكتيريا تعيش وتتغذى عن طريق تحويل هذا اللاكتوز مع الأكسجين إلى حامض اللاكتيك (lactic acid)، ما يسبب الطعم الحامضي.

- طعم الكراميل أو الطعم المحروق:

ويرجع لعدم كفاءة عملية التبريد.

علامات تدل على عدم صلاحية الحليب:

1- الرائحة الحامضية.

2- الطعم الحامض أو المر.

3- تغير الملمس وظهور تكتلات داخل اللبن تشبه الزبادي.

4- لتجنب فساد الحليب بعد فتح العبوة، يمكنك إغلاقه جيدا وإعادة حفظه في مكان بارد لمدة لا تزيد عن 5 أيام.

ويعتبر الحليب المبستر المعبأ في زجاج شفاف من أفضل الأنواع، وذلك لأن يمكننا رؤية لون وحالة الحليب.

وعند الرغبة في شراء حليب غير مبستر، فيجب أن يكون من بائع معروف والابتعاد عن الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أن يكون الحليب في السوبر ماركت داخل ثلاجة، ويتم غليه فور الرجوع إلى المنزل.