الفنان محمد محمود: «زوجتى تحملت الكثير خلال 36 سنة جواز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان محمد محمود، إن زوجته وتدعى «ماجدة» قد تحملت الكثير طيلة 36 عاما من الزواج، وإنها تخرجت في كلية الآداب وتعمل مدير عام للنظم والمعلومات في المعهد الفني للمسرح، كما أن لديه 3 أبناء، وتخرج ولداه في معهد السينما وتخرجت ابنته في الفنون المسرحية وكانت الاستايلست الخاص بشخصية الفنان يحيى الفخراني في مسلسل «نجيب زكي زركش».

وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه يرى في زوجته رزق كبير من الله له، وساعدته طيلة حياتهم سويا في تربية أبنائه بشكل صالح وسوي، «كانت بتحس من عنيا أنا حابب ولا كارهه الورق اللي بقراه ده، في الوقت اللى مكنش عندي أي دخل لبيتي إلا مرتبي من مسرح الدولة 300 جنيه في الشهر».

وأوضح أنه يرى أن الحب أفعال أكثر من كونها أقوال، حيث إنه من مواليد برج العذراء ولا يشعر بـ«كلام الحب» بقدر التعبير عنه فعليا، «كنت بحس زوجتي إنها زوجتي وأمي وكل حاجة في حياتي، وكنت بقف ادعي ربنا ليها في البلكونة وأنا بعيط».

وأكد أن زوجته هي من قرأت مسلسل «نجيب زكي زركش» قبل أن يقرأه هو، حيث كان مسافرا وعندما تحدثت معه أخبرته عن المسلسل لم تكن تعلم أي دور سيظهر هو فيه، ولكنها تحمست للمسلسل وأبدت إعجابها الشديد به، «لما روحت قولتلها إني هعمل شخصية طريف، وكانت من أتقل شخصيات المسلسل لدرجة أن الفنان يحيى الفخراني قالي أنا كنت خايف من اللي هيعمل الدور ده لأنه لو كان واقع هيوقعني أنا كمان».