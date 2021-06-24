الامارات | #«عزيزتي حواء».. الأثاث المعلق يستحضر ذكريات مليئة بالمرح

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. الأثاث المعلق يستحضر ذكريات مليئة بالمرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث أن الأثاث المعلق والأرجوحي يتربع على عرش موضة أثاث الشرفات والحدائق في صيف 2021؛ إذ يشهد هذا العام رواجاً كبيراً للمقعد الأرجوحي والأريكة الأرجوحية والمقعد المعلق الذي يسبح في الهواء.

وأوضحت الرابطة أن الأثاث المعلق والأرجوحي يمتاز بأنه يبعث على الشعور بالبهجة والسعادة؛ إذ يستحضر في الذهن ذكريات الطفولة المليئة بالمرح، كما أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة والهدوء بعد يوم شاق.

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