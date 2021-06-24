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الامارات | #«عزيزتي حواء».. السروال الجينز الأبيض.. نجم في الصيف

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ميونيخ ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل السروال الجينز الأبيض كنجم للموضة النسائية في صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تتسم بالبساطة والأناقة.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال، أن السروال الجينز الأبيض يأتي هذا الموسم بأرجل ذات قصة واسعة.

وأضافت أنه يمكن تنسيق السروال الجينز الأبيض مع قطع فوقية تزهو باللون الأحمر.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً، فيمكنها تنسيق السروال الجينز الأبيض مع قطع فوقية تتألق بدرجات البيج والكريمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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